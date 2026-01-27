Россия и Украина ведут диалог по пленным для нового обмена

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о диалоге России и Украины по новому обмену пленными.

«Сегодня ведется активный диалог по числу лиц, которые будут включены в обмен и по организационным вопросам», – сказала омбудсмен журналистам (цитата по ТАСС).

Москалькова выразила надежду, что в ближайшее время обмен пленными состоится.

Ранее уполномоченный по правам человека в России сообщила, что передала Киеву список украинских военнослужащих, находящихся на территории России, для обмена на российских бойцов. Москалькова призвала украинскую сторону к скорейшей разблокировки обменов военнопленными, которых не было уже более четырех месяцев.

Омбудсмен также сообщила, что Киев ставит неприемлемые условия возвращения 12 жителей Курской области на родину, настаивая на репатриации украинцев, находящихся под следствием и обвиняемых в преступлениях против России.

Москва, Наталья Петрова

