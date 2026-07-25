ВС России поразили украинскую инфраструктуру и склады с БПЛА

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по украинским логистическим центрам, используемым ВСУ инфраструктурным объектам, цехам производства беспилотников и складам БПЛА. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«Нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», – отметили в ведомстве.

Для атаки по целям были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Вместе с тем средствами ПВО сбиты 1060 вражеских дронов самолетного типа и восемь управляемых авиабомб.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС России в ночь на субботу нанесли групповые удары по военной инфраструктуре в портах Николаева, Одессы и Измаила.

Москва, Наталья Петрова