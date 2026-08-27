Российские войска в зоне специальной военной операции наступают на всех направлениях неснижающимися темпами. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время инспекции «Южной» группировки войск, которая занимается освобождением остающихся под контролем Киева территорий ДНР.

В то же время он заявил, что из-за отсутствия реальных результатов на поле боя Киев распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области, чтобы убедить своих западных кураторов в успехах ВСУ на поле боя.

В ходе совещания на пункте управления «Южной» группировки глава Генштаба рассказал, что подразделения группировки наступают на широком фронте протяженностью около 160 км одновременно на нескольких направлениях. На отдельных участках российские бойцы преодолели первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона, рассказал Герасимов.

Начальник Генштаба ВС РФ добавил, что до восточных окраин Славянска российским военнослужащим осталось преодолеть 4 километра. По его словам, в июле и августе штурмовые подразделения освободили три населенных пункта на Славянском направлении – Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку. Уличные бои в Николаевке и Никаноровке продолжаются. Кроме того, российская армия бьет противника восточнее Краматорска, в том числе бои идут на территории аэродрома в 3 км от города, рассказал Герасимов. Бойцы наносят удары дальнобойным оружием по логистическим маршрутам ВСУ.

К Дружковке передовые штурмовые подразделения подошли на расстояние 1,5 км. Согласно данным, которые привел Герасимов, за последние два месяца на Дружковском направлении было освобождено более 100 кв. км территории. На левом фланге «Южной» группировки продолжаются бои в городских кварталах Алексеево-Дружковки. Под контролем ВС РФ находится около половины населенного пункта. Российские военные также ведут бои в Куртовке и Веролюбовке.

Герасимов назвал главной стратегической задачей киевского режима сохранение контроля над оставшейся частью ДНР. По его словам, для этого ВСУ выстроили и продолжают укреплять глубокоэшелонированную оборону в Славянске, Краматорске и Дружковке, используя высотную городскую застройку и промышленные зоны. Все три города связаны между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений.

4 июля Минобороны РФ заявило о взятии под контроль города Константиновка. Начальник Главного оперативного управления – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской назвал Константиновку наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ. По его словам, она являлась одним из четырех «городов-крепостей» наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, составляющих главную линию обороны ВСУ в Донбассе.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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