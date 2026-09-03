Российская армия разгромила под Киевом логоцентр с грузами для ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении ударными беспилотниками логистического центра в Великой Александровке Киевской области. В логоцентре хранились военные грузы.

«В течение ночи ударными беспилотными летательными аппаратами поражен логистический центр «Биокон» в населенном пункте Великая Александровка Киевской области, задействованный для хранения и распределения грузов военного назначения», – говорится в сообщении.

Накануне российские войска, по данным Минобороны, поразили три логистических центра в Киевской области, которые использовались для хранения и распределения грузов военного назначения для ВСУ. Речь идет о складах в населенных пунктах Вишневое, Корчеватое и логоцентре в районе населенного пункта Дударков.

Кроме того, в порту «Черноморск» под удар попал сухогруз с военным имуществом для ВСУ, в порту Одессы разбомбили склады с военно-техническим имуществом. В акватории Черного моря был поражен сухогруз с вооружением и боеприпасами.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube