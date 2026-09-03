ВС РФ за сутки овладели четырьмя поселками в Харьковской области и ДНР

Российские войска в зоне специальной военной операции продолжают продвижение вперед, взламывая украинскую оборону. Как сообщается в свежей сводке Минобороны, за прошедшие сутки военные РФ взяли под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области и Донецкой народной республике.

Бойцы группировки войск «Север» выбили ВСУ из Василевки, Благодатного и Должанки в Харьковской области, а подразделения «Южной» группировки освободили Ижевку в ДНР.

На Харьковском направлении группировка «Север» поразила силы противника в районах населенных пунктов Гоптовка, Новоалександровка, Ольховатка, Погорелое, Приколотное, Хотомля и Шевченково. В Сумской области атакованы украинские вооруженные формирования около населенных пунктов Кияница, Уланово и Хотень.

«Южная» группировка громит противника в районах населенных пунктов Веролюбовка, Дружковка, Краматорск, Николаевка, Семеновка и Славянск в ДНР.

Вместе с тем российские военные за сутки нанесли удары по логистическим центрам, топливно-энергетическим и транспортным объектам, связанным с ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, пунктам временной дислокации украинских боевиков и наемников в 155 районах зоны спецоперации.

Средствами ПВО сбиты 998 вражеских БПЛА самолетного типа, две управляемые авиабомбы и три реактивных снаряда системы HIMARS. Силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили шесть безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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