Минобороны заявило о ночном ударе по метзаводам и логоцентрам на Украине

Российские войска в ночь на субботу нанесли групповой удар по металлургическим комбинатам в Днепропетровской области, работающим на военно-промышленный комплекс Украины, и логистическим центрам в Николаеве, Николаевской и Одесской областям, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в Днепропетровской области поражены металлургический комбинат «Днепродзержинск» («Каметсталь») и метзавод «Днепр» («Днепровский металлургический завод»). Оба предприятия являются крупнейшими поставщиками металлопродукции для военного производства Украины.

В Николаеве и Николаевской области под удар попали логистический центр, использовавшийся для хранения военного имущества, и электроподстанция «Николаевская». В Одесской области атакованы логистический центр в населенном пункте Дачное и сухогруз с вооружением и военным имуществом в порту Черноморск.

Кроме того, вечером 4 сентября в Киевской области разгромлены логистический центр «Святопетровский», где хранилось военное имущество, две площадки хранения и распределения топлива для ВСУ в военном городке Блиставица аэродрома Гостомель. Также был поражен центр радио- и радиотехнической разведки в Броварах.

В Минобороны отметили, что удары по целям на Украине нанесены высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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