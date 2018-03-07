На Ямале житель Аксарки зарезал своих соседей

Сотрудники следственного отдела по Приуральскому району ЯНАО возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по автономному округу, мужчину подозревают в двойном убийстве (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).

Около 16:00 6 марта в селе Аксарка в одной из квартир в микрорайоне Юбилейный были обнаружены тела двоих мужчин, 1978 и 1970 годов рождения, с множественными колото-резаными ранениями. В ходе выяснения обстоятельств их гибели следователи установили лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 48-летний сосед по коммунальной квартире. Мужчина написал явку с повинной.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведен тщательный осмотр места происшествия, установлены и допрашиваются свидетели, назначен комплекс криминалистических экспертиз.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 07.03.18

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