В Ноябрьске полицейский застрелил пациента в больнице

В Ноябрьске в субботу, 8 декабря, участковый застрелил пациента противотуберкулезного диспансера. Полицейский прибыл на вызов в медучреждение – в полицию сообщили, что двое больных находятся в нетрезвом состоянии и ведут себя агрессивно. По данным пресс-службы управления МВД Ямала, пьяные пациенты напали на правоохранителя.

«Нарушители причинили ему телесные повреждения и попытались завладеть его табельным оружием. С целью пресечения нападения сотрудник полиции в соответствии с законом о полиции применил табельное оружие. От полученного ранения один из нападавших скончался на месте происшествия. Личности злоумышленников установлены, ими оказались двое ранее судимых местных жителей», – говорится в сообщении окружного полицейского главка.

Там добавили, что уже провели проверку. Она показала, что участковый правомерно применил оружие.

В следственном управлении СК Ямала к данному часу получить комментарии не удалось. В больнице тоже.

Как расскаазл агентству «Новй День» собседник, знакомый с ситуацией, второй дебошир тоже был ранен. Но его ранение оказалось не смертельным – пуля прошла по касательной. Полицию вызвала медсестра.

Обновлено в 10:45. Как сообщили агентству «Новый День» в департаменте здравоохранения Ямала, ЧП произошло около 16:40. «Пациенты употребили алкоголь (работа ЧОПа по данному факту будет проверена отдельно), после этого между ним произошёл конфликт с дракой. Дежурная медсестра вызвала участкового: участок находится на расстоянии около 100 метров от отделения. Прибывший полицейскй попытался разнять дерущихся, но они набросились на него. Силовику пришлось стрелять. Одного ранил в живот, у второго касательное ранение ноги», – рассказали в ведомстве.

«Скорая помощь» прибыла быстро – она также находится рядом. Реанимацию начали уже через две минуты, но спасти мужчину не удалось. Второй раненый находится под наблюдением хирургов.

Ноябрьск, служба информации

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