Следователи рассказали, почему полицейский застрелил пациента в больнице Ноябрьска

Следователи проводят доследственную проверку по факту убийства пациента противотуберкулезного диспансера в Ноябрьске. Как рассказали «Новому Дню» в СУ СКР по ЯНАО, сообщение о ЧП поступило к ним 8 декабря около 17.20. В медучреждении подрались двое пьяных мужчин. Приехавший по вызову врачей участковый застрелил одного из дебоширов и ранил второго.

«По предварительным данным, двое мужчин в тубдиспансере несколько дней распивали спиртные напитки. Медперсонал вызвал участкового, чтобы остановить их. Прибывший на место участковый уполномоченный пригласил мужчин в столовую для беседы. В ходе разговора сначала один, а потом другой дебошир набросились на участкового. Сотрудник полиции выстрелил. Сейчас следователи назначили баллистическую экспертизу, чтобы установить обстоятельства стрельбы», – рассказали агентству в следственном комитете.

С места ЧП изъяты все доказательства, работает следственно-оперативная группа. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

Ноябрьск, служба информации

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