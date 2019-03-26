В Ноябрьске осудили пациента, в которого стрелял участковый

В Ноябрьске осудили одного из двух мужчин, которые участвовали в вооруженной драке с полицейским в больнице. Второй участник потасовки, напомним, был застрелен силовиком. ЧП произошло 8 декабря 2018 года в помещении Вынгапуровского туберкулезного отделения ноябрьской больницы.

Делом занимались сотрудники следственного управления СК Ямала. Там напоминают фабулу. Два пациента диспансера несколько дней пили и нарушали порядок. В больницу по вызвоу медсестры прибыл участковый. Он пригласил дебоширов в столовую на беседу. Там случилась потасовка, началась борьба, полицейский применил оружие. Один из пациентов был ранен участковым по касательной, второй получил серьезное ранение и скончался. В следственном управлении сообщают, что участковый выстрелил, так как один из нападавших хотел выхватить его пистолет из кобуры в тот момент, когда силовик «скручивал» второго буйного пациента.

Следователи не усмотрели в действиях полицейского превышение пределов самообороны. По версии СУ СК Ямала, была реальная угроза жизни силовика, так как один из агрессивных нападавших вполне мог выхватит пистолет и выстрелить. В воздух силовик не стрелял, но он, по версии суда и следствия, предупредил нападавшего о том, чтобы тот не трогал оружие.

Пациента, который напал на полицейского и остался жив, признали виновным в применении насилия не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Ему по решению суда придется провести три года в колонии общего режима. Ранее он уже семь раз был судим. По месту жительства характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками.

Ноябрьск, служба информации

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