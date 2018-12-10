В отношении пациента, выжившего после стрельбы в больнице Ямала, возбудили дело

Силовики возбудили уголовное дело из-за потасовки между полицейским и двумя пациентами туберкулезного диспансера. В результате инцидента полицейский убил одного из нападавших мужчин, второго ранил. ЧП произошло 8 декабря 2018 года.

Как сообщили 10 декабря в следственном управлении СК Ямала, дело возбуждено в отношении мужчины, напавшего на сотрудника полиции. Квалификация – часть 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти. Фигурантом расследования стал тот мужчина, который остался жив и который сейчас проходит лечение с ранением. Он напал первым.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», по предварительным данным следствия, два пациента противотуберкулезного диспансера в микрорайоне Вынгапуровский употребляли алкоголь в больнице, несколько дней подряд. Медперсонал обратился за помощью в дежурную часть. «Прибывший участковый потребовал от мужчин прекратить правонарушение, в ответ 35-летний подозреваемый нанес ему несколько ударов кулаком. После этого второй мужчина также набросился на полицейского. Сотрудник полиции применил табельное оружие. От полученного ранения один из мужчин скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении следственного управления СК Ямала.

Ранее там поясняли, что участковый вызвал нарушителей на беседу в столовую.

Следователи также проверяют, насколько правомерно полицейский применил оружие. Проверка проводится по статьям 286 УК (превышение должностных полномочий) и 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление). При этом в пресс-службе управления МВД Ямала уже заявляли, что полицейский применил оружие правомерно.

В департаменте здравоохранения Ямала ранее агентству «Новый День» сообщали, ЧП произошло около 16:40. Там обещали, что отдельно проверят работу ЧОП в связи с тем, что пациенты свободно распивают алкоголь в больнице. Пока итогов проверки нет.

Ноябрьск, служба информации

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