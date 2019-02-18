На Ямале оправдали полицейского, который убил пациента в больнице

Следователи не нашли состава преступления в действиях полицейского, который убил пациента больницы в Ноябрьске. По версии следователей, правоохранитель не превысил пределы необходимой обороны. Речь идет о потасовке участкового и двух пациентов противотуберкулезного диспансера. Вместе с этим уголовное дело в отношении второго пациента, которого полицейский ранил, отправляется в суд.

ЧП произошло в тубдиспансере в микрорайоне Вынгапуровский 8 декабря 2018 года. Как ранее сообщало агентство «Новый День», участковый прибыл в больницу на вызов – двое нетрезвых пациентов вели себя агрессивно. Полицейский пригласил дебоширов для беседы в столовую. Там один из нарушителей порядка набросился на правоохранителя, потом к ним подключился и второй дебошир. Полицейский решил, что злоумышленник сможет отнять у него пистолет и выстрелил в обоих пациентов. Одного смертельно ранил в живот, второго пдебошира пуля задела по касательной.

В следственном управлении СК Ямала в понедельник, 18 февраля 2019 года, сообщили, что полицейский не делал предупредительный выстрел, но он предупреждал дебоширов о том, что может выстрелить. «В ответ на законные требования сотрудника полиции 35-летний обвиняемый оказал противодействие, нецензурно выражаясь. Затем мужчина вступил в борьбу с участковым. Участковый повалил обвиняемого на пол и попытался применить к нему спецсредства. В это время второй мужчина набросился на полицейского и, нанося ему удары, одновременно предпринял попытку вытащить пистолет из кобуры», – объяснили в СУ СК Ямала. «Участковый понимал, что если мужчине удастся отобрать пистолет, он его применит», – заключили в следственном управлении.

Раненый мужчина, которого будут судить за применение насилия в отношении сотрудника полиции, злоупотребляет спиртными напитками, семь раз был судим, в том числе за совершение преступлений против личности. Уголовное дело в отношении него расслдеовалось по статье «применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти».

Ноябрьск, служба информации

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