В Ноябрьске найдены мертвыми два полицейских

В Ноябрьске найдены мертвыми два участковых уполномоченных полиции. Об этом сообщает агентство «Ноябрьск 24» в понедельник, 3 июня 2019 года.

Тело первого погибшего обнаружено в автомобиле в машине в районе Оболони, второго обнаружили в опорном пункте полиции на Изыскателей. По данным издания, на телах обоих погибших есть признаки насильственной смерти. Оба мужчины перевелись в местный отдел полиции около года назад. Коллеги отзываются о них положительно.

В следственном управлении СК ЯНАО не стали комментировать ЧП, сообщив, что выясняют все обстоятельства инцидентов.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 03.06.19

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