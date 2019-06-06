В Ноябрьске силовики прощаются с застреленным коллегой

В Ноябрьске в четверг, 6 июня, прощаются с застреленным полицейским Владимиром Агнчуговым. Он был обнаружен погибшим в опорном пункте 3 июня 2019 года при странных обстоятельствах. В этот день погибла от пулевых ранений также его супруга – она найдена в квартире, где они жили с мужем. Также застреленным найден товарищ Анчугова и его коллега Андрей Мучаев (его обнаружили в автомобиле).

Как сообщает агентство «Ноябрьск24», проститься с погибшим Анчуговым пришли полицейские, сотрудники других силовых ведомств, а также ветераны МВД. Уже сегодня его тело и тело его супруги отправят в Магнитогорск. Семья прибыла на Ямал оттуда, там их и похоронят.

По информации неофициального источника издания, полиция возьмет на себя затраты на погребение Анчугова.

Следственный комитет, комментируя ЧП, сообщал о возбуждении уголовного дела по статье «убийство двух и более лиц». По данным СК, тело одного из погибших участковых нашли 3 июня около 10 часов в салоне автомобиля, припаркованного за зданием котельной поселка СМУ-10. Это сотрудник полиции 1985 года рождения. Пуля попала ему в грудь (Мучаев).

Примерно в это же время в помещении опорного пункта обнаружено тело второго участкового уполномоченного полиции, 1989 года рождения (Анчугов). У него огнестрельное ранение головы, рассказывали в СК.

В МВД РФ 3 июня 2019 года заявили, что спецгруппа федерального ведомства едет в ЯНАО, чтобы провести проверку по факту ЧП.

В МВД ЯНАО после того, как трагедия вышла на федеральный уровень, рассказали, что из-за резонанса в Ноябрьск едет глава окружного управления Александр Удовенко. Глава пресс-службы областного полицейского главка Ирина Будькина заявила, что трагедия не связана с работой – причинами стали личные обстоятельства.

Ранее, напомним, в телеграмм-каналае 112 появилась версия причин ЧП – якобы один из участковых застрелил второго, а затем ушел из жизни добровольно из-за измены супруги.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 06.06.19

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