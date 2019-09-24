На Ямале погибший полицейский написал кровью на стенах имена обидчиков (ФОТО)

В Сеть попали фото с места убийства участкового в опорном пункте Ноябрьска. Стены на месте убийства расписаны обвинениями в адрес полицейского начальства. Речь идет о ЧП, которое случилось в июне 2019 года. Тогда нашли тела троих погибших: участкового Владимира Анчугова и его жены, и участкового Андрея Мучаева.

Женщину нашли с огнестрельными ранениями на пороге квартиры, где она проживала с супругом-полицейским, ее мужа – застреленным в опорном пункте полиции. А третьего полицейского, который дружил с парой – в собственной машине.

Во вторник, 24 сентября 2019 года, в телеграм-канале «ГБ-регионы» появились фото из опорного пункта, где нашли Владимира Анчугова с ранением головы. На стенах кровью написаны фамилии полицейских начальников и сказано, что они виновны в смерти участковых. «Участков много, сил нет терпеть!», говорится в «записках». «Устали терпеть Ляху», – следует из другой надписи на стене. «Михни издевался указаниями», – написано на стене.

Как поясняет телеграм-канал, речь идет о замначальнике полиции Ноябрьска Михаиле Михни и замначальнике отдела участковых Андрее Ляху. В посте также сообщается, что окружное управление МВД ЯНАО сделало все, чтобы скрыть эти записки от широкой общественности, так как они явно указывают на недоработки с личным составом. По данным канала, записки оставил г-н Мучаев кровью убитого Анчугова.

Напомним, после этого громкого ЧП федеральное министерство внутренних дел обещало провести проверку в полиции Ноябрьска. На место даже выезжали ревизоры. Но ничем серьезным эта проверка не кончилась. В окружном Главке сообщали, что трагедия связана с конфликтом между сотрудниками.

По словам собеседника в СУ СК Ямала, которое расследовало дело об убийстве троих человек в Ноябрьске, в отношении г-на Мучаева проводится психологическая экспертиза посмертно. По предварительным данным, первоначально попавшая в СМИ версия о любовном треугольнике не подтвердилась. Но вместе с этим есть подозрения, что Мучаев имел психические отклонения. Силовики придерживаются версии о том, что он убил коллегу и его жену, а потом свел счеты с жизнью. Рядом с ним нашли оружие.

Ноябрьск, служба информации

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