На Ямале полицейский убил коллегу и его жену, так как был в депрессии

Следователи раскрыли обстоятельства и официальную причину громкого ЧП в Ноябрьске – гибели двух сотрудников полиции и супруги одного из них. Речь идет о супругах Анчуговых и Андрее Мучаеве. Сотрудники следственного комитета спустя несколько месяцев расследования подтвердили первоначальную версию: Мучаев убил супружескую пару, а потом свел счеты с жизнью. Своей жене участковый, когда еще был жив, так описывал мотив для убийства: лишить кого-то жизни, чтобы было легче решиться на уход из собственной жизни.

О том, что два сотрудника службы участковых уполномоченных Ноябрьска были найдены погибшим с огнестрельными ранениями, стало известно 3 июня 2019 года. Владимира Анчугова нашли в опорном пункте, на рабочем месте. Позже выяснилось, что стены помещения, где он погиб, были исписаны кровью. Из надписей следовало, что начальство полиции Ноябрьска и службы участковых уполномоченных издевалось над подчиненными. Эти надписи попали в прессу. Стало ясно, что эти записки оставил Мучаев, когда убил своего коллегу. Он написал имена руководителей, которые, по его мнению, доводят сотрудников.

Во вторник, 15 октября 2019 года в следственном управлении СК Ямала сообщили, что Мучаев долгое время находился в подавленном состоянии, был недоволен работой, имел долги, также у него был конфликт с коллегой Анчуговым по поводу работы. Его состояние характеризовалось как депрессия.

Как рассказали в ведомстве, супругов Анчуговых Мучаев убил в один вечер – 1 июня. Сначала, по версии следствия, участковый застрелил коллегу на рабочем месте, а потом отправился к его жене домой. После соверешнного преступления он раздумывал более суток – сам он погиб 3 июня утром. Его нашли в машине, припаркованной в районе котельной поселка СМУ-10.

Все выстрелы Мучаев совершил из своего табельного оружия.

При этом в полиции Мучаева характеризовали положительно. «Мучаев в период прохождения службы в отделе не привлекался к дисциплинарной ответственности, в конфликты с руководством не вступал, характеризовался положительно, имел ряд благодарностей по службе», – выяснили силовики.

Ранее в МВД РФ сообщали, что проведут проверку в связи с резонансными убийствами. На Ямал выезжали ревизоры из Москвы. Однако серьезного наказания никто не понес. Правоохранители получили дисциплинарные взыскания. По данным пресс-службы окружного главка, кто-то после убийства был уволен из отдела полиции Ноябрьска. Кто именно – не сообщалось.

Дело было возбуждено по статье «убийство двух и более лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Пока неясно, отправится ли оно в суд, или дело закроют в связи со смертью обвиняемого.

Ноябрьск, служба информации

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