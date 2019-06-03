В полиции Ямала назвали причины гибели полицейских и супруги одного из них

В Ноябрьск, где 3 июня найдены тела двух полицейских и супруги одного из них, прибыл глава управления МВД ЯНАО Александр Удовенко. Об этом сообщили в пресс-службе окружного полицейского главка. Главу ямальской полиции заставил выехать на место ЧП «большой резонанс», уточнили в пресс-службе ведомства.

Речь идет об обнаружении трех тел с огнестрельными ранениями. Это два участковых уполномоченных – 1985 и 1989 годов рождения и жена одного из погибших (в СУ СК Ямала отказываются говорить, кого именно).

Ранее следователи официально сообщили, что один из мужчин найден в автомобиле с ранением в область груди. Второй – в опорном пункте полиции с ранением в голову. Женщина обнаружена в квартире с ранением головы и туловища. В СУ СК ЯНАО не назвали причины ЧП. В полиции заявили, что по их данным, гибель участковых не связана с работой: «трагедия произошла на почве личного конфликта между сотрудниками, не связанного со служебной деятельностью».

МВД РФ заявило о том, что в Ноябрьск едет проверка из федерального ведомства для изучения обстоятельств трагедии и для проверки руководства.

Ранее в телеграм-канале 112 появилась версия и описание причин и обстоятельств ЧП. Якобы один полицейский убил второго и свою супругу за любовную связь. А затем свел счеты с жизнью. Получить подтверждение этой версии пока не удается.

Ноябрьск, служба информации

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