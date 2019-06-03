На Ямале едет проверка МВД РФ после обнаружения двух трупов полицейских

Ямальскую полицию проверят сотрудники федерального министерства внутренних дел – в регион едет ревизия. Поводом стало ЧП в рядах правоохранителей. В понедельник, 3 июня 2019 года, стало известно об обнаружении двух погибших полицейских. Оба они являлись сотрудниками службы участковых уполномоченных. Один мужчина найден погибшим в автомобиле. Второй – прямо на рабочем месте. В телеграм-каналах уже озвучены подробности и причины смерти полицейских.

«По решению руководства МВД России группа сотрудников ГУСБ и ГУОООП МВД России направлена в Ноябрьск», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Федеральные инспекторы намерены выяснить причины ЧП. Также в МВД обещают проверить, как на Ямале работают с личным составом. «Получат правовую оценку действия руководителей, ответственных за морально-психологическую подготовку в подразделении. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», – добавили в пресс-службе МВД РФ.

В следственном управлении СК Ямала отказались давать комментарии о ЧП – там не сообщили ни причины смерти, ни дату обнаружения тел, ни место, ни возраст погибших, ни их звание.

Между тем в федеральных СМИ и в телеграм-каналах уже озвучены версии трагедии. По данным телеграм-канала 112, причиной стали личные любовные отношения. Как рассказывает источник этого канала, силовики дружили. Один из них узнал об измене жены с другом и коллегой. Тогда мужчина взял оружие, убил супругу, убил друга и после этого закончил и свою жизнь. Информация об убийстве жены в настоящий момент не подтверждена.

фото – с места ЧП. источник – «Происшествия Ноябрьск» «Вконтакте»

Ноябрьск, Москва, служба информации

Ноябрьск, Москва. Другие новости 03.06.19

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