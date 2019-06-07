Знакомые застреленного на Ямале полицейского подтвердили, что он нуждался в деньгах

Второго застреленного в Ноябрьске полицейского – Андрея Мучаева также похоронят не на Ямале. За его телом должны в эти выходные прибыть родители. Вероятно, семье погибшего также окажут помощь в МВД. Об этом сообщает агентство «Ноябрьск 24» со ссылкой на собственные источники.

Как сообщалось ранее, два застреленных полицейских – Андрей Мучаев и Владимир Анчугов – были найдены 3 июня 2019 года. Тело Мучаева находилось в автомобиле, он погиб от ранений в грудь. Тело Анчугова – в опорном пункте полиции, у него зафиксированы ранения головы. Также в этот день в квартире погибла жена Анчугова Юлия – ее тоже застрелили.

Было возбуждено дело об убийстве. Но версии причин ЧП СК не раскрыл. Между тем в пресс-службе полиции заявили, что причиной трагедии стала не работа, а личные обстоятельства. В телеграм-канале 112 в день убийства появилась версия о том, что супругов застрелил Мучаев, а затем наложил на себя руки. Якобы, из-за измены. Мама Юлии Анчуговой уже заявила, что версия несостоятельна, поскольку супруги Анчуговы очень любили друг друга и были привязаны друг к другу. Теперь и друг Андрея Мучаева высказал журналистам свое мнение относительно причин трагедии.

При этом анонимный собеседник издания подтвердил, что Андрей Мучаев сильно нуждался в деньгах. «Никакого любовного треугольника не было, Андрей очень любил свою жену. Он женился в 2018 году, у них ребенок. У Андрея были большие долги: кредиты в банках и микрофинансовых организациях. У него не получалось выбраться из финансовой кабалы, возможно, взял взаймы у семьи Анчуговых. И Андрей застраховал свою жизнь на сумму долга, дабы защитить семью от обязательств», – рассказал «Ноябрьск 24» друг детства Андрея Мучаева из Калмыкии, пожелавший остаться анонимным.

Мучаев, по словам знакомого, трижды побывал в командировках на Северном Кавказе, получил удостоверение ветерана боевых действий. Он был донором крови. Знакомые отзываются о нем, как о добром человеке.

Напомним, ранее в МВД РФ официально заявили, что на Ямал едет проверка, чтобы разобраться с причинами и обстоятельствами ЧП. Пресс-служба МВД Ямала сообщила, что глава управления Александр Удовенко также выезжал в Ноябрьск из-за «большого резонанса».

С Владимиром Анчуговым в Ноябрьске уже попрощались. Его тело и тело его убитой жены Юлии родственники заберут в Магнитогорск – оттуда на Ямал приехала молодая пара.

Ноябрьск, служба информации

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