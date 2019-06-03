Следователи рассказали об еще одном трупе в деле убитых полицейских Ноябрьска

Информация о том, что два сотрудника полиции в Ноябрьске погибли от огнестрельных ранений, а также о гибели супруги одного из них, подтвердилась официально. Подробности трагедии раскрыли в следственном управлении СК Ямала после того, как в телеграмм-каналах появилось не только описание ЧП, но и фамилии погибших. Убийство обсуждалось не только неофициально – в МВД РФ сразу сообщили, что в город едет проверка из Москвы, которая выяснит обстоятельства происшествия и изучит работу руководства полиции. ЧП тут же вышло на федеральный уровень.

Как сообщили в понедельник в следственном управлении Ямала 3 июня 2019 года, силовики возбудили уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Им занимается отдел по расследованию особо важных дел ведомства.

По данным следователей, тело одного из погибших участковых нашли 3 июня около 10 часов в салоне автомобиля, припаркованного за зданием котельной поселка СМУ-10. Это сотрудник полиции 1985 года рождения. Пуля попала ему в грудь.

«Примерно в это же время в помещении опорного пункта обнаружено тело второго участкового уполномоченного полиции, 1989 года рождения. У него огнестрельное ранение головы», – говорится в сообщении следователей.

В СУ СК Ямала также добавили, что тело супруги одного из правоохранителей найдено в квартире. В женщину стреляли не единожды – у нее ранения головы и туловища. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что соседи слышали выстрелы. Чья эта жена – до сих пор неясно, в СУ СК Ямала отказались уточнить эти сведения, сообщив, что, возможно, данные будут позднее. Версия причин трагедии в сообщении следователей не описана.

В ведомстве заключили, что в Ноябрьске работают сразу три бригады экспертов. В том числе сотрудники СУ СК и МВД.

Ранее телеграм-канал 112 озвучил версию причин трагедии. По данным этого неофициального источника, причиной ЧП стала ревность и змена жены одного из погибших. Мужчины, якобы, дружили. Один из них узнал о связи своей супруги со своим другом. Он взял оружие, убил коллегу и жены, которых подозревал в связи, а потом свел счеты с жизнью. Пока эта версия официально не подтверждена.

Ноябрьск, служба информации

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