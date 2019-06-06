Мама убитой жены полицейского из Ноябрьска опровергла версию об измене

Мама погибшей в Ноябрьске супруги полицейского Владимира Анчугова – Юлии – опровергла версию о том, что молодая пара могла быть убита из-за измены. Речь идет о трагедии, которая случилась 3 июня 2019 года. Утром в разных концах города были найдены трое погибших – два сотрудника полиции – Андрей Мучаев и Владимир Анчугов и супруга второго участкового – Юлия Анчугова. Ее нашли в квартире, где она жила с мужем. У всех троих были смертельные огнестрельные ранения. В СК не назвали версию причин ЧП. А в телеграмм-канале 112 сообщили, что супругов убил их друг Андрей из-за измены. А потом свел счеты с жизнью сам.

Родители Юлии в беседе с телеканалом «Ямал-Регион» сказали, что не верят в эту версию, так как Анчуговы сильно любили друг друга. Владимир делал все для супруги. Анчуговы приехали на Ямал в 2018 году из Магнитогорска. Целью Владимира было получение льгот и выплат для того, чтобы скорее заработать средства для семьи.

«Мы опровергаем то, что это любовные треугольники, здесь ничего не было такого даже близко! Юля – старшая дочь, умница, красавица, два высших образования, правильная, справедливая, за мужа тряслась, любила безумно его. Они 07.07.2017 года расписались, свадьбу сыграли, а в прошлом году, в июне месяце, повенчались. Вова с нее пылинки сдувал, с работы едет, заедет в магазин, что-нибудь купит, что она любит: «На, лиса тебе прислала». (плачет). Ему ничего не нужно было, он все для нее. Во-первых, если бы она в своих чувствах не была бы уверена, она замуж бы не пошла. Во-вторых, зная ее вкусы, она на такого (Андрея Мучаева) не посмотрела бы», – сказала мама девушки.

Она добавила, что пара хотела заводить детей. У Юли не получалось найти работу в Ноябрьске. Поэтому супруги думали о возвращении в Магнитогорск, но Владимиру не подписывали рапорт о переводе в МВД.

Из беседы с родителями Юлии стало известно, что Владимир – потомственный полицейский. «У него и отец полицейский был, у отца ордена, медали, в горячих точках был. И Вова честный, справедливый», – уточнила мать погибшей Юлии.

Женщина в беседе с журналистами подтвердила, что Андрей Мучаев и Владимир Анчугов дружили. И Андрей даже хотел переводиться в Магнитогорск вслед за Владимиром, когда тот сможет вернуться обратно. Также мама Юлии подтвердила, что у Мучаева были большие долги.

«Я ведь думала, Вова полицейский, она (дочь – прим.ред) под защитой, а тут получается из-за какой то зависти Вову, а следом уже и ее», – высказала предположение о причинах трагедии Наталья Николаевна.

Супруги будут похоронены в Челябинской области. Сегодня, 5 июня, с Владимиром прощаются сослуживцы и знакомые в Ноябрьске.

фото красивой молодой пары опубликовала сестра погибшего Владимира в соцсетях. Юлия и Владимир Анчуговы

Ноябрьск, служба информации

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