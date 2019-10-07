Глава Лабытнанги Трескова идет на новый срок

Глава администрации Лабытнанги Марина Трескова заявилась на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра. Об этом сообщается на сайте мэрии в понедельник,7 октября 2019 года.

На должность она была назначена в 2016 году, сменив ушедшего в отставку Олега Черевко, который вынужден был оставить службу из-за коррупционного скандала. В бытность мэром г-жи Тресковой было также несколько коррупционных происшествий. В том числе уголовное дело по фактам манипуляций в гостинице «Семь лиственниц» и скандал с «золотым парашютом» Ольги Бульс – заместителя самой Тресковой. Она получила компенсацию – 8 окладов, порядка 1,6 млн рублей, выходя на пенсию. А потом вернулась на службу.

Главная проблема Лабытнанги – отсутствие нормальной питьевой воды. Власти Ямала обещали решить эту проблему и построить водопровод из Харпа на условиях ГЧП. Пока о начале строительства речи нет. Чиновники рассчитывают стоимость объекта.

Ранее документы на конкурс по отбору главы Лабытнанги подали еще два чиновника. Их нельзя назвать известными политиками. Это начальник отдела эксплуатации жилищного фонда управления ЖКХ и транспорта Евгений Сорокин и начальник управления экономики Виталий Баев.

Избрание главы состоится на заседании гордумы 14 октября 2019 года.

Лабытнанги, служба информации

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