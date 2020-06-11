В заксобрании Ямала единороссы и оппозиция поспорили из-за даты предстоящих выборов

На сегодняшнем заседании заксобрания ЯНАО, созванном ради назначения даты предстоящих региональных выборов, мнения единороссов и коммунистов разделились. Представители партии власти выступили за то, чтобы ямальцы голосовали за седьмой состав окружного парламента в единый день голосования – 13 сентября. Лидер фракции КПРФ Елена Кукушкина, ссылаясь на пандемию коронавируса, предложила отложить главную выборную кампанию региона на декабрь текущего года.

Как сообщал «Новый День», в четверг, 11 июня, окружные депутаты шестого созыва, полномочия которых истекают в 2020 году, все же проголосовали за проведение выборов 13 сентября.

Спикер Сергей Ямкин напомнил, что это процедурный момент и по закону депутаты должны определиться с датой предстоящих выборов не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней непосредственно до дня голосования. Решение поддержали единороссы и представители партии ЛДПР. Против такого решения выступили представители партий КПРФ и «Справедливая Россия».

«Непонятна ситуация с коронавирусом. Сможем ли вести полноценную агитационную кампанию. Я понимаю, что коллегам из партии власти полегче. Но сложно будет проводить агитацию, пропаганду. Я считаю, что было бы уместно перенести выборы на декабрь», – заявила во время заседания коммунист Елена Кукушкина.

Спикер Сергей Ямкин коммунистке возразил и напомнил, все партии сейчас находятся в одинаково сложных условиях.

«Выборы совпадают с единым днем голосования по всей стране. Каких-либо сложностей не предполагается. У нас в партии успешно прошел праймериз. Мы ничего не ждем – ни помощи, ни поддержки. Всегда справлялись сами», – парировал спикер парламента.

Позднее в телефонном разговоре с корреспондентом «Нового Дня» лидер депутатской фракции КПРФ Елена Кукушкина отметила, что коммунисты тоже готовы работать в любых условиях, но ситуация с коронавирусом, по ее мнению, в округе сложилась серьезная. А что касается позиции единороссов, то Елена Кукушкина еще раз подчеркнула, что партии все же находятся в неравных условиях.

«Да, сейчас мы готовы усилить свою агитацию с помощью соцсетей, а вот моим коллегам от партии власти готовиться особо и не надо. Мы, к примеру, не можем рассчитывать на административный ресурс. По итогам недавнего внутрипартийного голосования «ЕР» я получила десятки жалоб от бюджетников, которых заставляли голосовать. И в чем проблема перенести дату выборов? Зимой до избирателей даже добраться проще – хотя бы зимники работают», – говорит Елена Кукушкина.

Политолог Андрей Ткаченко счел инициативу коммунистов странной и объяснил ее неготовностью партии к предстоящим политическим события.

«Похоже, лидер фракции КПРФ совсем забыла какие морозы бывают на Ямале в декабре, и сложно представляю агитаторов, которые пытаются приклеить плакат к промерзшей тумбе. Главная проблема лидеров ямальских коммунистов в том, что реальную работу со своим электоратом региональные политдеятели подменяют откровенным популизмом, нацеленным на пиар собственных персон. Наверное, поэтому из ямальского отделения КПРФ уходят люди. Все помнят, как недавно скандально ушел из партии ноябрьский коммунист Зимин», – позиция политолога.

Напомним, депутат думы Ноябрьска Александр Зимин в феврале 2020 года заявил о выходе из партии КПРФ. Позднее оппозиционер сменил партию, вступив в «Справедливую Россию». После этого г-н Зимин возглавил городское отделение справедливороссов в Ноябрьске.

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