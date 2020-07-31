По итогам 2019 года зарплаты членов ямальского кабмина заметно сократились

Заместители ямальского губернатора Дмитрия Артюхова 31 июля обнародовали декларации о доходах за 2019 год.

Самый высокий доход задекларировал заместитель губернатора, директор департамента внешних связей ЯНАО Александр Мажаров. По итогам минувшего года он заработал 37,5 млн рублей. У г-на Мажарова в собственности три земельных участка (2 000, 1 400 и 374 м2), два жилых дома (229,5 и 44,7 м2), четыре квартиры (70,1, 74,9, 116,9 и 64,6 м2), два гаража и нежилое здание (12 м2). У Мажарова также есть три легковых автомобиля. В 2018 году в декларации Мажарова значилась другая цифра – 45,7 млн рублей. Напомним, в конце 2019 году у Мажарова расширился функционал. Под его кураторство перешли два блока – молодежной политики и туризма. Ранее за этот сектор отвечала замгубернатора Татьяна Бучкова.

Второе место заняла заместитель губернатора, директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова. Она задекларировала 31, 046 млн рублей, два земельных участка (1 358 и 2 458 м2), два жилых дома (622,7 и 608,9 м2) и квартиру (75,9 м2). По итогам 2018 года главный финансист Ямала показала доход в сумме 50,9 млн рублей. Список недвижимости у г-жи Свинцовой не изменился. Напомним, в марте частный дом супругов Свинцовых, расположенный в подмосковных Котельниках, был ограблен. Преступники избили супруга чиновницы и похитили двести тысяч евро и ведомственные награды.

Первый заместитель ЯНАО Алексей Ситников, который по итогам 2018 года оказался самым богатым чиновником в окружном кабмине, в 2019 году задекларировал 23,1 млн рублей. В 2018 году, напомним, он заработал 65,7 млн рублей. Первый заместитель Артюхова по-прежнему владеет земельным участком (2 855 м2), жилым домом площадью 623,4 «квадрата», квартирой на82, 5 кв.м. и нежилым помещением.

Доходы остальных членов кабмина составили от 19 до 25 млн рублей. Вице-губернатор Ирина Соколова задекларировала 25,7 рублей, квартиру (137,5 м2), ½ доли в квартире (364,1 м2). Заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора Ямала Наталия Фиголь заработала 25,4 млн рублей. У нее в собственности две квартиры (54,8 и 70,6 м2), два машиноместа (19,2 и 16,2 м2) и легковой автомобиль.

Заместитель губернатора, директор департамента государственного жилищного надзора ЯНАО Сергей Карасёв задекларировал 21,6 млн рублей, он владелец 4 квартир (39, 33,3, 75,1 и 71,1 м2) и мотоцикла.

Заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова показала доход в сумме 20,4 рублей, также г-жа Бучкова задекларировала квартиру (100,4 м2) и машиноместо (23,4 м2).

Заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин, чей доход за 2019 года составил 18,6 млн рублей, владеет земельным участком (1366 м2), квартирой (48,4 м2) и легковым автомобилем. Напомним, Александр Калинин был назначен на должность заместителя губернатора ЯНАО в июне 2018 года.

Заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов задекларировал 19,3 миллионов, два земельных участка, в одном из которых он владеет ½ доли (600 и 605 м2), жилой дом (138,3 м2), 1/3 доли в квартире (101,4 м2), легковой автомобиль и мотоцикл. Андрей Воронов был назначен на должность заместителя губернатора ЯНАО в сентябре 2018 года.

Заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов, получивший пост в самом конце 20018 года, задекларировал 24,7 млн рублей, квартиру (37,8 м2) и ½ доли в квартире (74,2 м2) и гараж (26,1 м2).

Как сообщал «Новый День», по итогам декларационной кампании 2018 года ямальские чиновники показали непривычно высокие доходы. На зарплаты членов правительства повлияли смена руководства и выплата компенсаций за неиспользованные отпуска.

Новые цифры связаны с решением Артюхова пересмотреть уровень заработных плат у чиновников. «Решение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова об урезание зарплат самым «крутым VIP-ам» округа довольно показательно. Во-первых, на фоне падения доходов и покупательной способности населения зарплаты чиновников из правительства смотрелись чересчур необоснованно и вызывали закономерные вопросы. Во-вторых, в этом, безусловно, есть и некая доля того самого стиля «молодого технократа», который должен принимать решения по оптимизации. Ну и в-третьих, это демонстрация того, что Артюхов окреп в своей должности. Думаю, что и в этом году мы увидим нечто подобное, особенно на фоне прошедшей пандемии», – прокомментировал политолог Шамиль Рак.

Как сообщал «Новый День», сам губернатор Ямала Дмитрий Артюхов по итогам 2019 года задекларировал более 30,7 млн рублей, вместо почти 65 млн по итогам 2018 года.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 31.07.20

Ямальские главы опубликовали декларации за 2019 год, только мэр Ноябрьска смог увеличить свой доход. / Ямальский губернатор Артюхов раскрыл свои доходы: цифры сильно изменились. / На Ямале почти в два раза сократилось число заболевших коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»