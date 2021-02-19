В Новом Уренгое судят экс-руководителя очередного муниципального фонда

В Новом Уренгое судят экс-депутата городской думы и экс-директора фонда развития предпринимательства Оксану Бескоровайную. Как стало известно агентству «Новый День», её обвиняют в растрате и присвоении средств фонда. По версии следствия, г-жа Бескоровайная выписывала себе премии, не согласовав их с правлением фонда, а также растратила средства фонда, с нарушениями премируя своих сотрудников.

Дело рассматривается в суде. Фонд развития предпринимательства учреждён администрацией Нового Уренгоя.

По данным следствия, незаконные премии Бескоровайная получила в период с 2017 по 2019 год. Общая сумма премий, которые она выписала себе – почти 230 тыс. рублей. Сотрудникам подследственная, по версии правоохранителей, в качестве премий с нарушениями раздала порядка 300 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудило следственное управление СК в ЯНАО весной 2020 года. На тот момент г-жа Бескоровайная в фонде уже не работала – она уволилась осенью 2019 года. Депутатом она перестала быть в сентябре 2020 года.

В правление фонда входили на момент расследования дела замглавы администрации Нового Уренгоя Алексей Горпинченко, замглавы администрации Андрей Коваль, замглавы администрации Надежда Бондарь, депутат гордумы Константин Санжара.

Во время расследования дела выяснилось, что фонд зарабатывает тем, что сдаёт в аренду имущество администрации Нового Уренгоя и тем, что проводит различные мероприятия вроде форума бизнеса или нефтегазового форума. Фонд был задействован и в политических акциях. Он, в том числе, был одним из организаторов лотереи во время выборов в 2016 году, которая проводится для повышения явки.

Отметим, это уже второй муниципальный фонд Нового Уренгоя, который замешан в уголовном деле. «Фонд развития Нового Уренгоя» стал объектом пристального внимание силовиков в 2019 году. Тогда возбудили уголовное дело в отношении директора этой структуры Константина Михайлицкого. Агентство «Новый День» подробно рассказывало о схемах, с помощью которых могли выводиться средства и имущество из этого фонда. Только в том случае размер ущерба и объёмы манипуляций исчислялись миллионами. В деле фигурируют хорошо известные в ЯНАО люди – то бывший бизнес-омбудсмен ЯНАО и прокурор Дмитрий Бавдурный и экс-глава фонда «РИФ Ямал» Сергей Доманский.

Получить комментарий Оксаны Бескоровайной не удалось. Она не ответила на звонки «Нового дня».

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Новый Уренгой. Другие новости 17.02.21

На Ямале мать помогла спрятать тело своего сына, которого зверски убил ее сожитель. / Полпред президента в УрФО оценил шансы малых партий на предстоящих выборах в Госдуму РФ. / Полпред Якушев про точки роста в экономике: «Чудес в 2021 году не произойдет». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»