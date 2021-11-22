Ямал, Чукотка и Магадан вошли в список регионов, где работники получают зарплаты в 100 тысяч рублей и выше

В России каждый десятый работник в 13 регионах страны получает больше 100 тысяч рублей в месяц. Лидерами в этом направлении являются Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область, говорится в исследовании РИА «Новости».

Проведенное исследование (август 2020 – август 2021 годы) показалось, что в России 8,8% работников могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. За последние 12 месяцев доля высокооплачиваемых работников увеличилась на 0,9 процентного пункта. Зарплата (за вычетом НДФЛ) на уровне 100 тысяч и более почти в любой ситуации обеспечивает средний достаток для работника, а зачастую можно говорить и о высоком финансовом благополучии.

Для сравнения, медианная чистая зарплата российских работников (половина людей получает зарплату ниже этой величины, а половина выше) в апреле 2021 года составляла 35 тысяч рублей в месяц. При этом лишь пять регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше 25%, а в половине субъектов Федерации значение данного показателя составляет менее 3,2%.

Как и прежде, лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования в 2021 году, лидером по зарплатам является Чукотка, где свыше 46% работников получают 100 тысяч рублей и более. Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий округ с показателем 40,5% (годом ранее было 35%).

На третью позицию поднялась Магаданская область с результатом 32,1%, хотя годом ранее она была четвертой. Четвертым и пятым регионами стали Ненецкий автономный округ и Москва (годом ранее столица была третьей), в которых порядка 30% работников можно назвать высокооплачиваемыми.

Еще в четырех регионах (Сахалинская область, Камчатка, Ханты-Мансийский автономный округ и Якутия) доля работников с зарплатой более 100 тысяч рублей превышает 20%. Эксперты отмечают, что в регионах-лидерах рост зарплат прослеживался отчетливо. Если по итогам рейтинга 2020 года только шесть регионов характеризовались долей высокооплачиваемых работников на уровне выше 20%, то в текущем рейтинге таких оказалось уже девять, а например, в 2018 году их было лишь три.

Помимо вышеназванных девяти регионов в число топ-15 также входят: Мурманская область (16,3%), Петербург (15,2%), Красноярский край (10,7%), Коми (10,6%), Приамурье (9,9%) и Подмосковье (9,8%). При этом Московская область уже вдвое уступает Якутии, а лидер опережает замыкающий десятку субъект в три раза. Таким образом, среди лидеров также наблюдается высокая дифференциация по зарплатам.

Как показывают результаты исследования, в числе лидеров в основном представлены сибирские, северные или дальневосточные регионы, а также обе столичные агломерации. Лидерство регионов с суровыми климатическими условиями объясняется хорошо развитой прибыльной добывающей промышленностью. Москва и Санкт-Петербург же выполняют функции финансовых центров, и на их территории располагаются штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний в России, в том числе иностранных.

Аутсайдеры

Более 70% регионов не могут похвастаться большим числом людей с высокой зарплатой, отмечается в исследовании РИА «Новости». В частности, в 11 регионах только менее 1,5% работников получают выше 100 тысяч рублей в месяц. Еще в 10 эта доля находится в диапазоне от 1,5% до 2%. В целом в 60 регионах высокооплачиваемых работников менее 5%.

В 2018 году сразу в 23 регионах зарплаты выше 100 тысяч получали менее 1% работников, теперь таких нет, а в 2019-м в 25 регионах (против 11 сейчас) высокую зарплату имели менее 1,5% работников. Таким образом, доля высокооплачиваемых рабочих мест растет не только в регионах-лидерах.

Минимальная доля в текущем рейтинге наблюдается в Калмыкии – 1,2%, тогда как годом ранее последний результат был у Мордовии (1%). Также в конце списка располагаются: Мордовия (1,2%), Дагестан (1,3%), Ингушетия (1,3%), Ивановская область (1,3%) и Чечня (1,3%). В числе субъектов с минимальной долей высокооплачиваемых работников наблюдается достаточно широкая представленность регионов из Центральной России и национальных республик.

Работники с низкой зарплатой

В 10 регионах доля людей, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, превышает 20%. Для сравнения, в 2020 году таких регионов было 12.

Лидерами по доле низкооплачиваемых работников являются Дагестан и Чечня (27,5%), а третий результат у Северной Осетии (27,4%). Всего же в пяти кавказских республиках более четверти работающих получают менее 15 тысяч в месяц. Таким образом, по-прежнему, несмотря на рост средних зарплат и повышение минимального размера оплаты труда, в значительном числе регионов множество работников получают достаточно низкую зарплату.

Среднероссийский результат также нельзя назвать выдающимся. В целом по России каждый десятый работник зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц, хотя еще в 2018 году таких было вдвое больше. То есть наблюдается положительная динамика, однако эксперты считают, что по-прежнему можно говорить о серьезности проблемы низких зарплат во многих регионах.

С другой стороны, в дальневосточных и северных регионах почти нет тех, кто бы зарабатывал менее 15 тысяч рублей в месяц. В 5 регионах таких менее 1%, а еще в 12 – в диапазоне от 1% до 3%.

В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на чистую зарплату в диапазоне 22-54 тысячи рублей в месяц, то есть в этих пределах получает зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть – меньше. У региона-лидера, Чукотки, диапазон типичной зарплаты – от 61 тысячи до 155 тысяч в месяц. Примерно такой же результат (55-139) на Ямале.

В Москве диапазон типичных зарплат один из самых широких – 41-117 тысяч рублей. Таким образом, в столице достаточно много тех, кто зарабатывает много, но и хватает тех, у кого зарплаты невысокие.

Согласно результатам исследования, в 25 регионах работники вполне обоснованно могут рассчитывать на зарплаты выше 50 тысяч рублей в месяц. С другой стороны, в 11 регионах типичная зарплата не превышает 35 тысяч.

Москва, Елена Васильева

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