Дело охранника, который пропустил в школу ученика с пистолетом, ушло в суд

Прокурор Губкинского утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении охранника, который пропустил в школу ученика с пневматическим пистолетом ученика. Из-за того, что осмотр учащегося не был осуществлен должным образом – он смог принести опасный предмет в школу, а потом выстелить из него. Об этом говорят выводы прокуратуры, передавшей дело в суд.

Теперь охранник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Уголовное дело направлено в Губкинский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, что 22 октября 2024 года девятиклассник из школы № 9 Пурпе принес на уроки пневматический пистолет и стал показывать его другим ученикам. Как сообщается в материалах следствия, которые цитирует СКР по ЯНАО, несовершеннолетний, во время урока физики, произвел два выстрела через окно из пневматического пистолета. После чего, подросток направился в туалет, где, используя тот же пистолет, выстрелил в правую ногу одному из школьников, причинив тому средний вред тяжести здоровью, а затем выстрелил в сторону одной из стен туалета.

ЧП вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию об усилении безопасности в школах. Тем более, что случай в Пурпе был вторым за месяц в школах Ямала. В начале октября ученик школы № 17 в Новом Уренгое принёс в школу пистолет. Пневматика сработала в сумке, пуля отрекошетила от пола и попала в лицо одной из учениц.

После этого прокуратура провела проверки безопасности в школах округа. Ведомство подтвердило, что рамки металлоискателей не везде обнаруживают пневматическое оружие.

Отметим, что школьник, устроивший стрельбу в школе, также пойдет под суд.

Губкинский, Елена Васильева

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