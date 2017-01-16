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Публикации за 16.01.17

Расследовать крушение самолета в Киргизии помогут Турция, США и Международный авиационный комитет
Фото: zanoza.kg

Расследовать крушение самолета в Киргизии помогут Турция, США и Международный авиационный комитет

В Киргизии продолжаются спасательные работы на месте крушения самолета Boeing 747-400 авиакомпании Turkish Airlines. Экипаж из пяти человек выполнял рейс из Гонконга в Стамбул с посадкой в Бишкеке.Лайнер не дотянул до взлетно-посадочной полосы порядка 2 километров, упав на поселок Дача-Суу. Погибли 34 человека, в основном – местные жители, число жертв не окончательное. Спасатели и медики еще работают на месте ЧП.

Первой и очевидной версией крушения стал туман, что был по Чуйской области в утро трагедии (видимость 500 метров, местами – до 50 метров). Однако мнения экспертов о том, стало ли погодное явление причиной катастрофы, или же виной человеческий или технический фактор, разделились. Заместитель директора Агентства гражданской авиации КР Бакыт Джунушалиев заявил, что погодные условия следует исключить.

– Борт заходил на посадку в условиях тумана, однако видимость позволяла пилоту посадить самолет по всем правилам. Он заходил на посадку с востока на запад и после того, как пролетел взлетно-посадочную полосу на полтора километра, столкнулся с землей и разрушился, – рассказал Джунушалиев.

Джунушалиев также заявил, что к расследованию причин падения грузового Boeing-747, возможно, подключатся Турция, США и Международный авиационный комитет – Киргизия обратится за помощью в расследовании к специалистам, имеющим гораздо больший опыт, чем киргизские.

Тем временем президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родственникам погибших в результате авиакатастрофы, распорядившись оказать пострадавшим всемерную поддержку и помощь в лечении и восстановлении здоровья. Правительству поручено тщательно исследовать с помощью комиссии причины трагедии и принять меры для устранения последствий авиакатастрофы. Размер компенсации семьям пострадавших и погибших пока неясен. Гуманитарную помощь и средства для оставшихся без крова жителей 23 домов Дача-Суу начали собирать уже сами киргизстанцы.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 16.01.17

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