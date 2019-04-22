Очередной «договорняк»: почему Россия продолжит кормить Украину и после 1 июня?

C 1 июня сырая нефть, нефтепродукты, уголь и многое другое на Украину из России будет поставляться только по особым разрешениям, но это не значит, что стране грозит очереднйо энергетический кризис. О подоплеке последних событий в авторской колонке для РИА «Новый День» рассуждает российский политолог, руководитель Центра геополитических исследований Института Инновационного Развития Дмитрий Родионов.

К сожалению, уже сегодня я натыкаюсь в сети на заявления в духе «ну все, теперь им конец!», что теперь без нашего бензина, дизеля и керосина у них не заведутся машины, встанут комбайны и трактора, не взлетят самолеты. Да сколько мы уже слышим о том, что Украина вот-вот «замерзнет», «умрет с голоду», «приползет к нам на коленях». Все это должно было случиться еще в 2014-м, но почему-то не случилось. Мы все это слышали, когда туда прекратились поставки российского газа, а потом и донбасского угля. Украина демонстрирует чудеса выживаемости и никак не хочет сдаваться, напротив – упорно голосует за человека, заявляющего, что Россия – «агрессор», а Путин – «враг».

Дело в том, что Украина все равно покупает российский газ, правда, у Европы. И донбасский уголь – только под видом ЮАРовского американского и даже белорусского! Кто-то еще верит в то, что Африка, США и Белоруссия (в которой нет ни одной шахты) могут снабжать Украину углем нужной марки в нужном количестве? Конечно, не могут. А Донбасс может и снабжает. Просто не напрямую. Конечно, это намного дороже, как и с реверсным газом, но у нищей Украины на это есть деньги.

Начнем с того, что Запад просто не даст Украине помереть с голоду. На днях спецпредставитель Госдепа, «гауляйтер» Украины Курт Волкер написал в своем «твиттере», что США пришли в эту страну надолго. Значит, они будут поддерживать в ней жизнь ровно столько – сколько нужно. И деньгами помогут, если что, через всякие МВФ. Ничего, что это ляжет непосильным ярмом на плечи внуков нынешних украинцев. Кто сейчас об этом думает? Тем более, что те, кто непосредственно берет и распоряжается этими деньгами, своих внуков давно обеспечили.

Все эти расходы ложатся на плечи населения уже сегодня – через растущие тарифы, цены в магазинах и тд. В то время как для многих представителей элиты, вплоть до президента, это стало весьма прибыльным бизнесом. Эту схему (Роттердам плюс) описал в своем расследовании журналист Владимира Скачко, за что подвергся преследованиям СБУ.

Короче, не останется Украина без нефти и угля, не сомневайтесь. И поможет ей не только желающая нажиться и компенсировать свои потери от российского «налогового маневра» Белоруссия, но и… сама Россия.

Когда меня спрашивают, откуда на Украину после 1 июня будет поступать нефть и уголь, я говорю – да оттуда же, откуда и поступали. Что касается угля, то он и так шел нелегально, в обход законов Украины, законов ДНР и ЛНР. Теперь надо будет еще и российский закон обойти, но можно не сомневаться, что обойдут. Тем более, закон сам предоставляет жирную такую лазейку – возможность торговать с отдельным субъектами по специальным разрешениям.

Уголь Донбасса все равно девать некуда – в России он не нужен, а на прибыль от продажи тем же донецким пенсионерам можно платить пенсии. Во- вторых, это бизнес. Я часто слышу упреки в адрес России, что, мол, украинские танки и БТРы утюжат Донбасс на российском топливе. Но ведь его поставляет не российское государство, а коммерческие компании, которым плевать на мораль. А что государство? А ведь государство могло бы давно положить этому конец. В том же 2014-м. И удушить Украину экономически, и даже военным путем решить проблему. Как минимум, не выкручивать руки ополченцам Донбасса.

Но Россия ничего не сделала, чтобы помочь Донбассу весной, остановила контрнаступление ВСН, когда Мариуполь стоял пустой, а передовые отряды ополченцев уже зашли в Запорожскую область – в конце лета. Потом заставила подписать «Минск», потом «Минск-2». Все это время Москва Донбасс одной рукой поддерживала, а другой – душила. Как и Украину. Зачем?

Тут есть две плоскости. Первая – это отношения с Западом. Помните, как Буркхальтер пообщался с Путиным, и сразу исчезла «новороссийская» риторика, зато появились призывы к республикам сдать назад. Не знаю, чего там больше было: обещаний или угроз для находящегося на Западе имущества российской элиты. Суть не в этом.

Вторая плоскость – это отношения с украинкой элитой, ее олигархами, которым в Москве привыкли верить и ставить на них. Был ли договорняк с Ахметовым по поводу Мариуполя – этого мы точно не знаем. Но факт в том, что «Минск» был однозначно выгоден только Киеву, спас его и Ахметова лично.

Не исключено, что лично Ахметов и не только он пообещали оказать влияние на украинскую власть. Но не смогли или не захотели. Понадобился «Минск-2» и Дебальцево, позволившее обеспечить работу заводов и вывоз продукции в обход Украины.

Наконец последним китайским предупреждением была национализация предприятий Ахметова и других олигархов. Но все это лишь сигналы, в то время, как решить проблему можно было одним махом. Мне кажется, в Кремле все еще рассчитывают повлиять на украинскую политику если не через Ахметова, то еще и еще кого из той когорты. И в США, которые в реальности ее модерируют, не против, – пусть русские пытаются, все равно ничего не выйдет. Главное, чтобы не забывали кормить Украину.

Показательный момент – газовый транзит. С пуском двух новых «потоков» он становится ненужным. Но Запад настаивает, и Москва готова его сохранить, если найдется хоть какая-то выгода. Надо понимать, что там нет никакой выгоды: ни коммерческой, ни политической. Одни риски. Но Москва не против спасать Украину в очередной раз за свой счет, чего и добивались на Западе.

Объясните мне, хоть что-то указывает, что с углем и нефтью теперь будет по-другому? Выборы? Не смешите! Приход Зеленского лишь приведет к перекройке некоторых бизнес-схем, смене лиц в них задействованных и все.

На днях стало известно, что администрации президента произошли перестановки: с поста начальника управления по приграничному сотрудничеству ушел возглавлявший его с 2013 года (то есть ответственный за все, что делалось на украинском направлении эти годы) Олег Говорун, а его место пришел курировавшие Донбасс Алексей Филатов. Если честно, мне очень хочется верить, что теперь, возможно, что-то поменяется в подходе Кремля к украинской проблеме, и 1 июня она действительно начнет решаться.

Но в политике глупо рассчитывать на веру. А вот опыт прошлых лет, увы, показывает, что, скорее всего, российские элиты в очередной раз не решатся обострять отношения с Западом. А тому нужно, чтобы мы сами продолжали спасать все глубже погружающуюся в русофобию и кусающую нас за все доступные места Украину под патриотическую риторику о том, что санкции не должны навредить «братскому народу».

Москва, Дмитрий Родинов

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