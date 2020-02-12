Негромкий голос о помощи: в российской глубинке хотят создать «Территорию Детства»

В России общественные деятели и педагоги в рамках объявленного президентом РФ «Десятилетия детства» готовятся создать инновационную площадку сотворчества детей и взрослых – современный семейно-педагогический кластер. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет кандидат педагогических наук, лауреат Всероссийского конкурса «Воспитать человека», двукратный победитель конкурса лучших учителей РФ Галина Бузанакова.

Детство должно состояться. Что это означает? Детство – период развития человека, когда он учится понимать окружающий мир, тренирует необходимые навыки, усваивает культуру своего общества. Для этого нужно время. Много времени. И глубокое содержание. Когда детство наполнено глубокими ценностными событиями, активным взаимодействием с миром в соответствии с его возрастом, оно становится ресурсом, обращаясь к которому маленький человек взрослеет, делает выбор, принимает решения, развивается и движется вперёд. Не случайно детство названо «ковшом душевной глуби». Дети имеют право на детство и должны как можно дольше оставаться детьми.

К сожалению, широкой общественности (родительской, педагогической) да и самим детям практически неизвестно, что в мае 2017 года вышел Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и что два года из десяти лет уже прошли.

В городе Яранске Кировской области состоялась I Межрегиональная конференция «В интересах Детства», цель которой – консолидация общества в интересах детей. Одним из вопросов конференции, над которым размышляли участники, стал вопрос о создании «Территории Детства» для большого образовательного округа (лучше бы – в масштабах ПФО) в сельской местности – инновационной площадки сотворчества детей и взрослых, современного семейно-педагогического кластера, сочетающего в себе несколько направлений: комплексное развитие личности, семейное воспитание, повышение квалификации всех, кто имеет отношение к Детству, – на основе сотрудничества детей и взрослых. Дети и взрослые, принявшие участие в конференции, считают, что такая Территория нужна.

У нас есть прекрасная воспитательная почва, разработанная концепция, хорошее апробированное содержание для сотрудничества, проверенное многолетней практикой, принятое детьми и взрослыми, получившее высшие оценки профессионального педагогического и научно-педагогического сообществ. Есть желание собрать детей и взрослых в естественном природном декоре при хорошем методическом обращении к истории, культуре, географии. Помог бы кто… Хотелось бы, чтобы государство услышало наш негромкий голос о помощи. Детству не нужно роскоши – нужны просто достойные условия и душа.

Принимая во внимание высокие цели Десятилетия Детства и то, что забота государства о детях названа в числе приоритетов, учитывая важность привлечения к единой выстроенной политике в области Детства широкого круга общественных организаций и институтов гражданского общества, родительской общественности, педагогов, учитывая необходимость общественного договора между семьёй, школой и государством (требования государственных образовательных стандартов), спикерами, приглашёнными на конференцию, были обозначены главные современные вызовы, касающиеся детей, семьи, школы («Семья и школа: объединяем усилия», «Родитель как наставник инженерно-технического творчества ребёнка», «Модель образовательного десанта как одна из форм развития сельских территорий», «Развитие социальной активности подростков во внеурочной деятельности на основе информационно-коммуникативных технологий», «Текстильная игрушка как средство развития творческого мышления детей»).

Объединение всех социальных институтов в интересах Детства – ключевая мысль выступлений каждого из спикеров-кандидатов педагогических наук. Необходимо добрыми, ярчайшими впечатлениями наполнить детство – в этом миссия взрослых: родителей, педагогов, представителей власти: не просто смотреть, а всматриваться в произведения архитектуры, живописи, наблюдать рассветы-закаты, любоваться капелькой росы на листочке манжетки обыкновенной («Здесь мало увидеть – здесь нужно всмотреться…»), слушать шелест листьев, раскаты грома («Здесь мало услышать – здесь вслушаться нужно…») – и это не лирика. Глубина личности формируется качеством и разнообразием жизненного материала. И качеством прикосновения к этому материалу. Не беглое пробегание мимо явления, а сосредоточение на нём. При работе с детьми не может быть суеты. Не нужно обилие мероприятий – нужно их качество, которое достигается серьёзной подготовкой и «послесловием»-анализом события в разных формах. Акции, наверное, тоже нужны, но большой воспитательной нагрузки они не несут.

Согласна с теми психологами, которые утверждают, что сегодня нарушено соблюдение закона природы и ориентирование на естественный, биологически обусловленный темп психического развития детей – при их кажущейся взрослости. Нарушен главный принцип педагогики – природосообразности, следования за природой ребёнка.

Детство объявлено приоритетом. Злободневно. Нужно. Правильно. Может быть, именно сейчас, как никогда, уместно было бы обратиться к истории педагогики – отечественной и зарубежной – той педагогики, которая была ориентирована на интересы ребёнка, на заботу о нём, когда школьная психология и педагогическая наука и практика имели одну цель – качество и здоровье личности растущего человека.

«Природа хочет, чтобы дети были детьми, прежде чем быть взрослыми. Дайте детству созреть в детях», – призывал великий философ, педагог-просветитель Жан-Жак Руссо. Советский педагог Василий Сухомлинский считал личность ребёнка высшей ценностью, на которую должны быть ориентированы процессы воспитания и образования. Его больше всего волновало и тревожило, чтобы школа не забрала у малышей их «детских радостей», детства, чтобы школа не стала для детей «бесконечной, внешне увлекательной, но пустой игрой», чтобы не превратилась в «нудное обучение».

Актуальными и созвучными сегодняшнему дню являются взгляды Сухомлинского на экологию Детства, охрану школьников второго периода детства от умственной перегрузки. По этому поводу он писал: «Мы не допускаем увлечения такими приемами «эффективного», «ускоренного обучения», в основе которых лежит взгляд на ребенка как на электронный механизм, способный бесконечно усваивать и усваивать. Ребенок – живое существо, его мозг – самый тонкий, самый нежный орган, требующий внимательного и осторожного отношения. Дать начальное обучение за три года можно, но только при условии постоянной заботы о здоровье детей и нормального развития детского организма».

Может быть, наши выпускники школ, среди которых лишь 10 % абсолютно здоровых, были бы крепче, если бы смотреть на них, не как на электронный механизм. Всем известно, что только от здорового семени рождается здоровый плод. В газете Яранского района «Отечество» приведены цифры по итогам минувшего года: в 2019 году в районе появилось 162 малыша, а умерло 416 человек; в брак вступили 84 пары, а разводов – 88… При этом мы говорим (и это справедливо), что семья – одна из первостепенных ценностей в жизни человека, что ребёнок может вырасти счастливым только в крепкой семье… И такая картина практически везде в глубинке России: страна ведь не только мегаполисы.

Что дальше будем иметь? Строить больницы и гордиться этим: много построили современных больниц... Плохо. Грустно. Неправильно. Неразумно. На мой взгляд – профилактика лучше. Детские Центры в регионах за пределами областных городов, когда дети могут сочетать работу за компьютером с прогулкой на природе, с возможностью посадить дерево своими руками – лучше. Качественная экология вообще лучше. Сохранение рек, лесов, бережное отношение к недрам – в интересах детей – лучше. То же и ростом негативного поведения детей и подростков: лучшая профилактика – качественное общение, неподдельный интерес к их внутреннему состоянию – этого беседами и «неделями профилактики» не достичь.

Ярким и трогательным моментом конференции «В интересах Детства» стало представление пятиклассницей экспозиции «Достоин звания Герой Советского Союза» (музей «Здесь Подвига рождение», село Рождественское) и исполнение всеми участниками конференции песни «От героев былых времён»: год нынче особый, юбилейный, и мы не могли не вспомнить о тех, кто защищал родные поля, деревни, сёла – «соль земли» нашей, истоки наши. Многие жизнь отдали за будущее (наше сегодняшнее) – в том числе за будущее российской глубинки, которую любили, в которую верили. Мы тоже верим. Делаем – что можем. И ждём помощи.

Киров, Галина Бузанакова

Киров. Другие новости 12.02.20

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