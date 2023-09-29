Запад методично готовит Киев к «войне на истощение»

Запад начал методичную подготовку киевского режима к «войне на истощение» против России. Такое мнение высказал российский военный эксперт Владислав Шурыгин в своем телеграм-канале. По его оценке, визиты в Киев ряда крупных военных чиновников из Европы и генсека НАТО служат этому прямым подтверждением.

РИА «Новый День» приводит полностью публикацию эксперта:

В Киев потоком потянулись министры обороны НАТО. Позавчера туда прибыл министр обороны Франции Лекорню во главе делегации представителей оборонных компаний: «Министр в сопровождении порядка 20 французских оборонных компаний намерен обсудить развитие военной помощи Киеву» – сообщили французские СМИ.

Среди представителей компаний, делегацию которых возглавляет министр, производители дронов, бронированных автомобилей и специалистов по кибербезопасности. Полный список компаний не разглашается. Как отмечает СМИ, в минобороны Франции сообщили, что намерены «изменить парадигму помощи Украине с расчетом на то, что конфликт затянется».

Одновременно с французами в Киев приехал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Зеленский встретился со Столтенбергом в Киеве, обсудил усиление ПВО», – сухо сообщило о цели визита агентство Reuters.

Также офис президента Украины проинформировал о встрече Зеленского с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом и начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакиным. На встрече так же обсуждалась возможность усиления украинской системы ПВО.

Фактически, перед нами полное подтверждение того самого плана перевода «сокрушающей войны» в «войну на истощение». И одним из ключевых элементов этого плана является максимальное укрепление в течении будущей зимы – весны сил ПВО ВСУ, прикрытие основных тыловых районов, создание «зон безопасности», где возможно развёртывание военного производства, а также тыловых логистических и учебных центров. Для этого, как мы писали, в течении 2024 года из состава войск НАТО в Европе планируется передать ВСУ ещё не менее трёх батарей «Пэтриот», а также не менее восьми батарей IRIS-T и NASAMS.

Одновременно с этим должно идти формирование в течении 2024 года «новых» ВВС ВСУ с переходом их на западный авиапарк с передачей им в течении года не менее 100 – 150 истребителей и истребителей – бомбардировщиков, носителей крылатых ракет.

Общая задача – в течении 2024 года переформатировать Украину из страны, ведущей войну на востоке, в единое военное пространство, где всё подчинено одной задаче – войне до победного конца.

И, как мы видим, Запад и США методично и настойчиво выполняют этот план. Осталось только понять, насколько с этим готова смириться Россия?

Москва, служба информации РИА «Новый День»

© 2023, РИА «Новый День»