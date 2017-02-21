Россия заняла четвертое место в мире по загруженности дорог / Москва – второй город с самыми большими пробками

Публикации за 21.02.17

Жители России в среднем провели в автомобильных пробках 42 часа за прошлый год. Таким образом, наша страна разделила с США четвертое место среди государств с самыми сложными дорожными условиями. При этом Москва заняла второе место в мире среди городов с самыми большими пробками, жители столицы за год настояли в дорожных заторах 91 час.

Исследовательская компания INRIX, которая специализируется на услугах по информированию о трафике и сервисах для водителей, проанализировала ситуацию на дорогах в 1064 городах в 38 странах мира, передает «Газета.ru». Лидером антирейтинга стал Таиланд, где жители потеряли 61 час, стоя в пробках. Колумбия заняла второе место – 47 часов, Индонезия с тем же результатом – третье.

Примечательно, что в прошлом году первую строчку занимали США. Россия впервые принимала участие в исследовании. Оказалось, что американские как и российские водители в среднем провели в пробках больше целой рабочей недели – 42 часа. В итоге Россия и США разделили четвертую строчку списка.

Специалисты INRIX проанализировали ситуацию на дорогах более чем в ста российских городах. Эксперты оценили трафик в часы пик и в обычное время, движение на загородных трассах и городских автомагистралях. Кроме того, анализу подвергли данные GPS. Китай и Япония не участвовали при составлении рейтинга.

Что касается городов, несомненный лидер – Лос-Анджелесе, где водители провели в пробках 104 часа. Впрочем, москвичи не сильно отстали от западных автолюбителей, Москва заняла вторую строчку с 91 часом томительного ожидания. Третьим идет Нью-Йорк с результатом 89 часов.

В целом, по словам экспертов, ситуация с дорогами в Европе, куда относят и Россию оказалась гораздо лучше, чем на других континентах. Так в ТОП-25 городов с самыми большими пробками 11 оказались американскими.

Москва, Зоя Осколкова

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