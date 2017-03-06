Минтранс: тарифы на авиаперевозки в России могут вырасти

Публикации за 06.03.17

Вступление в силу новых требований к контрольно-кассовой технике повлечет дополнительные издержки для авиакомпаний, что незамедлительно скажется на росте тарифов. По подсчетам Минтранса, изменения затронут 88 российских авиаперевозчиков, а единовременные и переменные затраты могут достичь 10 млрд рублей.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила в Министерство транспорта письмо, в котором крупнейшие авиакомпании России выразили обеспокоенность новыми правилами, вступающими в силу с 1 июля текущего года. В частности, перевозчикам придется формировать кассовый чек в электронной форме, в том числе при расчетах через интернет, пишет «Коммерсант».

В настоящее время авиакомпании производят взаиморасчеты через российскую Транспортную клиринговую палату и зарубежную систему взаиморасчетов (BSP), разработанную Международной организацией воздушного транспорта (IATA). По данным Минтранса, ежегодно только для авиаперевозок оформляется около 100 млн документов. Перевозчики обеспокоены тем, что BSP не будет дорабатывать бланки, на которых продаются билеты, под новые требования законодательства. Таким образом, авиакомпаниям придется делать это самим, что потребует серьезных затрат, это в свою очередь спровоцирует рост тарифов и как следствие спад продаж.

Кроме того, дополнительные расходы могут возникнуть при передаче данных в налоговые органы. Как пояснили в ФНС, срок добровольного перехода на новые правила истек 1 февраля. Организации, ранее обязанные применять ККТ, должны начать работать по новым требованиям до 1 июля, а те компании, которые не работали раньше с ККТ, обязаны перейти на работу с ней с 1 июля 2018 года.

Примечательно, что законопроект и оценка его финансово-экономических последствий в Минтранс на согласование не поступали. По словам экспертов, обеспокоенность авиакомпаний по поводу новых правил не напрасна. Российские перевозчики являются частью международной системы воздушных сообщений и любые дополнительные правила и требования снижаются конкурентоспособность российских авиакомпаний.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.03.17

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