Казахстан отказался от курсирования инновационных вагонов РЖД

Казахстан отказался допускать на свои железные дороги инновационные вагоны РЖД, пишет «Коммерсантъ». «Эксперты считают, что это ответ на отказ ОАО «РЖД» допустить в свою сеть 5,4 тыс. инновационных вагонов китайского производства, закупленных Казахстаном еще в 2011-2012 годах, усугубленный борьбой казахских собственников вагонов с российской экспансией на внутренний рынок страны», – пишет издание.

По данным газеты, структура «Казахстан темир жолы» «КТЖ – Грузовые перевозки» направила ОАО «РЖД» телеграмму о неготовности инфраструктуры к курсированию инновационных вагонов с нагрузкой более 23,5 тонн на ось. Уточняется, что инновационными называются вагоны с повышенной нагрузкой на ось (25 и более тонн) и рядом других характеристик.

Астана, Иван Гридин

Астана. Другие новости 26.06.17

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