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Транспорт

Казахстан отказался от курсирования инновационных вагонов РЖД

Казахстан отказался от курсирования инновационных вагонов РЖД

Казахстан отказался допускать на свои железные дороги инновационные вагоны РЖД, пишет «». «Эксперты считают, что это ответ на отказ ОАО «РЖД» допустить в свою сеть 5,4 тыс. инновационных вагонов китайского производства, закупленных Казахстаном еще в 2011-2012 годах, усугубленный борьбой казахских собственников вагонов с российской экспансией на внутренний рынок страны», – пишет издание.

По данным газеты, структура «Казахстан темир жолы» «КТЖ – Грузовые перевозки» направила ОАО «РЖД» телеграмму о неготовности инфраструктуры к курсированию инновационных вагонов с нагрузкой более 23,5 тонн на ось. Уточняется, что инновационными называются вагоны с повышенной нагрузкой на ось (25 и более тонн) и рядом других характеристик.

Астана, Иван Гридин

Астана. Другие новости 26.06.17

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