Автомобилисты шокированы скачком цен на газомоторное топливо

Вслед за значительным повышением цен на бензин и дизель резко вверх поползла стоимость газомоторного топлива. Это случилось на фоне обсуждения в среде автомобилистов вопроса перевода машин на газ. Так, по данным Росстата, в мае бензин подорожал на 5,6%, а газ прибавил в цене ещё больше – 7,7%.

Волна обсуждения цен на газ захлестнула соцсети в начале июня. Так, автовладельцы с Кузбасса подсчитали, что пропан с 6 июня стал стоить 20,1 рубля, тогда как весной его цена колебалась в диапазоне от 19,2 до 19,6 рубля за литр. Аналогичные подсчёты в других регионах свидетельствуют о стремительном удорожании газомоторного топлива.

«Рост цен на пропан является следствием роста цен на бензин. На фоне подорожания бензина вырос спрос на газомоторное топливо. Те предприятия, в автопарке которых есть машины на бензине и на газе, стали отдавать предпочтение последним. Продавцы пропана не преминули воспользоваться ситуацией. Если регулирующие органы не возьмут ситуацию под контроль, то пропан продолжит дорожать. Летом цены на газомоторное топливо могут вырасти до 21 рубля», приводит Life слова старшего аналитика «Альпари» Романа Ткачука.

Переводом транспорта на газ всерьёз интересуются автовладельцы и бизнесмены. Наблюдатели отмечают, что у газа куда больше потенциал для роста, и цена на него может расти большими темпами, чем цена на бензин. По словам ведущего аналитика ООО «Эксперт плюс» Марии Сальниковой, с 2014 года газомоторное топливо подорожало всего на 11%, в то время как дизель, бензин и электроэнергия – на 20% и более. Выгода использования газомоторного топлива очевидна, и спрос был стабильным, но не прогрессивным.

Впрочем, часть экспертов уверена, что переход автомобилистов на газ не мог оказать столь значительного влияния на его стоимость. В частности, эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов и вовсе отрицает эту связь. По его мнению, пока перевод машин на газ не носит массового характера. Куда большее значение будет иметь позиция правительства, которое регулирует цены.

Схожего мнения придерживается ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. «Газомоторное топливо начало расти вслед за бензином, однако природа его роста другая Бензин дорожает за счёт формирующегося дефицита, потому что компании начинают активно экспортировать продукцию за рубеж, где они могут заработать больше из-за высокой разницы в цене. Газомоторного топлива в России производится достаточно. Вся инфраструктура АГЗС по стране в целом является дотационной. Спрос на это топливо относительно небольшой, а издержки содержания высоки. Производители, скорее всего, пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы сократить издержки», – пояснил аналитик.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.06.18

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