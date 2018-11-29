Правительство разрешило повысить цены на топливо независимым АЗС

В соглашение с нефтяниками, которое предполагает заморозку цен на топливо на уровне начала июня до конца 2018 года, внесли уточнение. Поправка позволяет независимым АЗС устанавливать стоимость бензина и дизеля на 4% выше, чем у крупных сетевиков.

Внесения изменений в документ добивались независимые владельцы АЗС, у которых в отличие от крупных нефтяных компаний нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов, и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщает РБК со слов главы Российского топливного союза Евгения Аркуша.

В соглашении изначально была допущена ошибка, заявил Аркуш. В протоколе по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака указывалось, что независимые АЗС могут продавать топливо не более чем на 4% выше индикативной цены, под которой понимались мелкооптовые, а не розничные цены. Правовые неопределенности исправили после обращения ФАС.

Антимонопольщики не ожидают повышения стоимости топлива на заправках. Однако, по словам главы Независимого топливного союза Павла Баженова, в среднем по России цены могут вырасти на 3,49 рубля за литр бензина АИ-92 и на 3,59 рубля за литр АИ-95.

В свою очередь владельцы АЗС заявили, что не будут злоупотреблять возможностью взвинтить цены, так как в ином случае они потеряют клиентов, которые уйдут к крупным компаниям. «Независимый сектор опять попадает в безвыходное положение. С одной стороны, работать при марже 4% абсолютно невозможно. С другой стороны, мы не можем держать на своих заправках цены выше, чем у нефтяных компаний: наши клиенты уходят к ним, мы теряем объем продаж топлива», – пояснил Баженов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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