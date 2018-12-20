Госкомпании переведут транспорт на газ, чтобы сэкономить на дорожающем бензине

Российские госкомпании переведут свой автотранспорт на газ. Подготовить соответствующие директивы поручил профильным ведомствам вице-премьер Дмитрий Козак. Переход на газомоторное топливо будет осуществляться постепенно с развитием заправочной инфраструктуры на газе в стране.

Программа по развитию рынка газомоторного топлива до 2024 года обсуждалась на совещания у вице-премьера 12 декабря, пишет РБК. Подготовкой поручено заняться Минэкономразвития. Участие в проекте примут госкомпании, в которых России принадлежит более 50% акций. Однако пока круг организаций, попадающих под программу, не определен.

Также из протокола совещания следует, что «Российским железным дорогам» было дано отдельное поручение: предусмотреть в долгосрочной программе развития компании расходы на появление заправок с газомоторным топливом вдоль железнодорожных путей. Этим РЖД будет заниматься совместно с Минтрансом, Минэкономразвития и Минфином.

По словам экспертов, резоны правительства понятны, госкомпании смогут существенно сэкономить на топливе, так как природный газ стоит почти в три раза дешевле бензина, при этом расход примерно одинаковый. Перевод на газ одного автомобиля с пробегом обойдется в 67-100 тысяч рублей.

По подсчетам Минэнерго, на реализацию программы развития рынка газомоторного топлива на 2019-2024 годы понадобится 174,7 млрд рублей бюджетных средств. При этом рынок сбыта газа вырастет с 685 млн куб. м. до 3,8 млрд куб. м. в год. К 2024 году в России должны быть построены 1,4 тысячи газовых заправок.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.18

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