В России разрешат сбивать самолеты с пассажирами на борту

Минобороны РФ разработало проект постановления правительства, который позволит открывать огонь по гражданским самолетам, если они нарушили границу, а их крушение может привести к экологической катастрофе, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов.

В настоящее время в России действует постановление правительства «О порядке применения оружия... в воздушном пространстве» от 1994 года, которое запрещает сбивать самолеты – нарушители госграницы, если известно, что на их борту есть пассажиры, пишут «Известия». Однако международный опыт подсказывает, что законодательство пора актуализировать.

«Новый документ должен устранить эти противоречия, – отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. – Они были заложены в законодательство после громкого международного скандала, связанного с уничтожением советскими ВВС южнокорейского Boeing, нарушившего воздушное пространство страны в 1983 году».

Первыми нарушителей границы встречают соединения Воздушно-космических сил (ВКС), военных округов и Северного флота, находящиеся на боевом дежурстве по ПВО. Дежурные силы приводятся в готовность №1, после чего боевые самолеты и вертолеты поднимаются в воздух. Нарушителю приказывают сменить курс, а также пробуют выдворить за пределы воздушного пространства страны или принудить к посадке на аэродром.

Если все это не сработает, экипаж визуально и по радиоканалам предупредят, что по нему из-за неподчинения откроют огонь на поражение. Перед самой атакой самолеты и вертолеты, имеющие стрелково-пушечное вооружение, последний раз заявят о серьезности своих намерений – откроют предупредительный огонь. Если судно-нарушитель не отреагирует и на это, его собьют. Решение об уничтожении самолетов-нарушителей, скорее всего, будет принимать Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО).

По словам экспертов, во многих странах разрешено сбивать воздушные суда в подобных экстренных ситуациях. В этом случае люди в самолете погибнут, но это позволит избежать более страшной катастрофы и многих человеческих жертв.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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