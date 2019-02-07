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Четверг, 7 февраля 2019, 11:58 мск

Новости Транспорт

Проверка качества бензина выявила фальсификат на каждой десятой заправке

Роскачество совместно с Минпромторгом России проверило на соответствие нормам автомобильный бензин АИ-92 с 60 заправок в Ставропольском крае. Семь проб оказались фальсификатом. Владельцам АЗС, где продают некачественное топливо, грозит штраф.

В исследовании приняли участие 26 сетевых АЗС и 34 частных. Образцы обследовали по 31 показателю качества и безопасности. В частности, специалисты проверяли соответствие бензина обязательным требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза, требованиям ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», а также по экологическим и эксплуатационным показателям.

«Исследования качества автомобильного топлива подтвердили, что только в семи случаях из 60 были выявлены нарушения обязательных требований. Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей», – сообщается на сайте Росстандарта.

Наиболее частое нарушение – несоблюдение порядка обращения топлива на рынке. Кроме того, встречалось несоответствие топлива заявленному октановому числу, а также превышение допустимого содержания серы.

Информация о нарушениях была передана в Росстандарт. Отмечается, что ведомство уже начало соответствующие мероприятия в целях принятия в отношении нарушителей мер административного воздействия, вплоть до наложения «оборотных» штрафов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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