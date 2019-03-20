Россию обвинили в плохом развитии метро Киева

Россия виновата в том, что киевский метрополитен не развивается должным образом. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время инспекции строительства новых станций метро в украинской столице.

По словам главы государства, подземка Киева останавливалась однажды – с 18 по 20 февраля 2014 года, когда якобы началась «российская агрессия». «И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро. Также сказываются атаки в гибридной войне. Только за 2014 год поступило более 200 сообщений о минировании метрополитена», – заявил Порошенко во время выступления, опубликованного телеканалом NewsOne.

При этом украинский лидер подчеркнул, что «попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились». «Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве», – отметил Порошенко.

Ранее президент Украины пообещал вернуть Крым, при этом глава государства подчеркнул, что «ни на какие торги, ни на какие закулисные договоренности не пойдет». По мнению украинского президента, Кремль уверен, что новая власть Украины откажется от возвращения полуострова. «Моя позиция – не дождутся. Мы освободим Крым», – заключил Порошенко.

Напомним, выборы президента пройдут на Украине 31 марта. В общей сложности на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По последним данным, рейтинг Порошенко составляет около 20%.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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