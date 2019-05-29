Подорожание авиационного керосина срывает выполнение указа Путина

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта пожаловалась на недостаточные меры поддержки региональных авиаперевозчиков. Рост цен на топливо не позволяет развивать направления в обход главного транспортного узла страны – Москвы. Таким образом, под угрозой оказалось выполнение майского указа президента.

Свои опасения АЭВТ выразила в письме, адресованном вице-премьеру и полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, передает РБК. По словам членов ассоциации, затраты авиакомпаний на авиакеросин в 2018 году увеличились на 44%, или на 122,4 млрд рублей.

Стоимость авиатоплива в регионах значительно выше, чем в центральной части России. Разница может превышать 50%. Только в первом квартале текущего года рост расходов на авиакеросин увеличил затраты авиаперевозчиков на 5-10%.

Подорожание топлива может усложнить выполнение майского указа об увеличении региональных перевозок. Владимир Путин поручил к 2024 году довести долю перелетов, совершаемых в обход аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково, до 50%, в 2017 году она составляла всего 23%.

В АЭВТ указали, что мер, принимаемых властями для поддержки региональных перевозок, недостаточно. Так обнуление НДС на внутрироссийские полеты в обход Москвы вступит в силу только 1 июля, а к тому времени полсезона уже пройдет. По подсчетам авиакомпаний, суммарно это позволит сэкономить 10-12 млрд рублей при общем убытке около 50 млрд рублей за 2018 год.

То же касается и выплат субсидий на перевозки в Крым и на Дальний Восток, которые охватывают лишь 3-4% от числа всех перевезенных пассажиров (около 1,4 млн человек). «Если меры государственной поддержки отрасли не будут усилены, не будут сделаны более адресными, не будут актуализированы, то удержать этот уровень доступности перевозок для населения будет крайне сложно», – подчеркнули эксперты.

Рост стоимости авиакеросина является «проблемой номер один» для авиакомпаний. Если перевозчики заложат увеличение расходов в цену билета, то спрос на перелеты резко упадет. Если же стоимость билетов оставить без изменений, многие региональные направления окажутся полностью убыточными и неинтересными для перевозчиков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.19

В Тюмени под руководством ФСБ проводится спецмероприятие, перекрыты улицы. / Компания будущего тюменского депутата избавилась от 380 сотрудников. / Власти Екатеринбурга обещают массово штрафовать гряземесов – но осенью. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»