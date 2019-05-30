Общественники: Летом билеты на поезд подорожали в два раза

Общероссийское объединение пассажиров пожаловалось в Федеральную антимонопольную службу на «дочку» РЖД Федеральную пассажирскую компанию. По мнению общественников, цены на билеты в плацкарт в летние месяцы резко выросли по сравнению с маем – поездки на некоторых направлениях подорожали в два раза. В свою очередь в ФПК утверждают, что сезонный рост цен действительно есть, но не настолько высокий.

Общероссийское объединение пассажиров провело мониторинг цен по 12 направлениям, пишут «Известия». Затем специалисты сравнили стоимость билетов в мае и июне-июле. Самый большой рост зафиксирован на направлениях Москва-Калининград (+100%, 4021 рубль), Москва-Адлер (+97%, 4143 рубля) и Новосибирск-Томск (+93%, 1507 рублей). Меньше всего подорожал проезд из столицы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков. Но и здесь увеличение оказалось значительным – на 65-68%.

Столь резкий скачок может заинтересовать ФАС, считают общественники. Проезд в плацкартных вагонах не может дорожать необоснованно – это дотационный вид перевозок, а значит, тарифы утверждаются регулятором и РЖД не может самовольно их менять. Сезонный коэффициент действительно существует – с 14 июня по 1 сентября допускается повышение цен не более чем на 20%.

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов подчеркнул, что задача организации – защитить право граждан на доступный проезд. «При этом мы не берем на себя право делать выводы и обвинять перевозчика, а просим разобраться в ситуации компетентный орган (ФАС) и объявить решение общественности», – пояснил он.

В Федеральной пассажирской компании столь серьезное подорожание билетов отрицают. По словам представителя ФПК, вероятно, общественники сравнили цены со скидочными акциями в мае и полную стоимость с сезонным коэффициентом в июне-июле. «Сравнение цен на билеты, предлагаемые в рамках проводимых акций, с полным тарифом и на разные даты отправления – некорректно», – заявили в компании.

Кроме того, в ФПК уточнили, что динамическая система ценообразования, изменяющая стоимость в зависимости от спроса, для плацкартных и общих вагонов не применяется.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.19

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