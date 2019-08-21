Цены на перелеты на Sukhoi Superjet 100 выше, чем на других самолетах

Федеральная антимонопольная служба выявила, что стоимость билетов на направлениях, где используются Sukhoi Superjet 100, выше, чем там, где эксплуатируются другие воздушные суда. По словам авиакомпаний, все дело в том, что эти самолеты часто простаивают из-за поломок.
Проблема описывается в письме, направленном главой ФАС Игорем Артемьевым вице-премьеру Максиму Акимову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру промышленности и торговли Денису Мантурову, передает РБК.
Антимонопольщики проверили 51 маршрут группы «Аэрофлот», которая является крупнейшим эксплуатантом SSJ: сейчас в парке перевозчика 49 лайнеров, еще 100 должны поступить к 2026 году. Выяснилось, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых Superjet, на 20% выше, чем на других самолетах.
Разница обусловлена высокими расходами авиакомпаний на обслуживание SSJ (7 рублей за кресло-километр против средней ставки 4 рублей за кресло-километр). По словам представителей компаний и аэропортов, основная причина более высоких расходов воздушного судна SSJ в длительных простоях – из-за ожидания запчастей и ремонта.
Это подтверждается показателем среднего налета в сутки, который для Superjet за 2018 год составил 3,6 часа в сутки, когда как у Airbus A320 и Boeing 737-800 – в среднем по 10 и 11 часов в сутки соответственно. У эксплуатантов SSJ возникают постоянные проблемы с этими самолетами. В результате они вынуждены поднимать цены на билеты, чтобы финансировать более высокие затраты, связанные с меньшим количеством часов налета в среднем в день.
ФАС предлагает субсидировать из бюджета расходы авиакомпаний на лизинг SSJ. «Для этого государственным лизинговым компаниям потребуется изменить условия договоров с эксплуатантами», – подчеркнул Артемьев. Впрочем, размер возможной господдержки компаний, эксплуатирующих SSJ, он не озвучил.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 21.08.19
Вторую ветку метро в Екатеринбурге будут рыть в пять раз быстрее первой. / В Свердловской области установят больше дорожных знаков «Дикие животные» (КАРТА). / В Тюменской области горожан вместо парома возят на барже с песком. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»