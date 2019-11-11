Каждая пятая заправка в России обманывает автовладельцев

Недолив автомобильного топлива был обнаружен почти в 20% случаев. Такие результаты проверок АЗС в 2019 озвучил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, автомобильные заправки проверяет Росстандарт в присутствии представителей АЗС. «Тем не менее, даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев», – рассказал Мантуров в интервью РИА «Новости».

Правительство разработало ряд мер для борьбы с недоливом. Так нарушителей предлагается штрафовать в размере 1% суммы выручки от реализации товаров за год или часть года, предшествующих дате выявления правонарушения, но не менее 500 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет наказание в размере 3% от годовой выручки, но не менее 2 млн рублей.

«В сентябре 2018 года этот законопроект был рассмотрен на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту, потом прошел процедуру общественного обсуждения и согласования с ведомствами и был внесен в правительство», – отметил министр.

Кроме того, ведется работа над обновлением национальных стандартов. Дело в том, что недобросовестные продавцы топлива используют различные современные приспособления и вредоносное программное обеспечение, позволяющие обманывать расходомер. «Эту проблему должен решить новый стандарт на топливораздаточное оборудование, в разработке которого примут участие и участники топливного рынка. Его утверждение планируется в первом полугодии 2020 года», – заключил Мантуров.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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