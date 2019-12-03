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Вторник, 3 декабря 2019, 16:08 мск

Новости Транспорт

В аварии с автобусом под Воронежем пострадали 14 граждан Украины

Фото: УМВД по Воронежской области

В Богучарском районе Воронежской области перевернулся пассажирский автобус. В результате пострадали 14 человек, все они являются гражданами Украины.

ДТП произошло на 763 км автодороги М4-«Дон», сообщили в пресс-службе областного главка МВД. Водитель не справился с управлением, «Ман» опрокинулся на бок. В момент аварии в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя.

Представитель экстренных служб региона сообщил РИА «Новости», что транспорт направлялся из Запорожья в Ростов-на-Дону. Автобус перевозил украинцев. По данным собеседника агентства, 14 человек пострадали, один находится в тяжелом состоянии.

Предположительно, причиной аварии стало резкое ухудшение погодных условий. Был сильный снегопад. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства.

Воронеж, Служба информации РИА «Новый День»

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