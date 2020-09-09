Российские автолюбители начали экономить на топливе

Более половины водителей в России назвали траты на заправку машин значительной статьей своих расходов. 44% называют топливную экономичность одним из главных критериев при выборе нового автомобиля. Таковы результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

В исследовании приняли участие более 1 500 водителей разного пола и возраста, пишет РБК. 62% опрошенных заявили, что траты на бензин и дизель ощутимы, хоть и не критичны. Почти четверть респондентов (24%) признались, что заправка машины обходится им очень дорого.

Опрос показал, что 56% автомобилистов стараются снизить расходы на топливо. Для этого они пользуются разными методами, а именно, придерживаются плавного стиля езды (39%), реже пользуются кондиционером (13%), реже ездят (11%).

В то же время 44% водителей признались, что не делают ничего, чтобы экономить бензин. Чаще всего меньше внимания на расход горючего обращают владельцы автомобилей с мощными двигателями, а также молодые водители в возрасте от 18 до 24 лет.

«Последние несколько лет автомобиль в России снова становится предметом роскоши. И дело не только в увеличении стоимости самого автомобиля, его обслуживания и расходов на топливо, но и в появлении косвенных расходов (страховка, хранение, парковка и многое другое), стоимость которых также постоянно растет, – пояснила директор направления исследований в сферах туризма и транспорта аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова. – Владеть автомобилем становится достаточно дорого, поэтому многие склоняются к сокращению издержек и выбирают более экономичные модели».

Москва, Зоя Осколкова

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