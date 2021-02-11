Госдуме предложат отменить штрафы за езду по «выделенке» ночью

В Госдуму в четверг внесут законопроект об отмене штрафов за езду по выделенной полосе для общественного транспорта ночью и при необходимости объезда препятствия. Об этом сообщил один из авторов документа, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в своем телеграм-канале. Парламентарий опубликовал текст законопроекта и пояснительную записку.

Правила дорожного движения разрешают движение по «выделенке» рейсовым и школьным автобусам, троллейбусам, маршруткам, такси и велосипедистам. Для других транспортных средств за езду по этой полосе или остановку на ней предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – 3 тыс. рублей. Впрочем, согласно ПДД, они могут временно выезжать на выделенную полосу, но только в том случае, если нужно перестроиться, забрать или высадить пассажира. При этом полоса, где это разрешено, должна быть отделена от остальной проезжей части прерывистой линией разметки, указывается в пояснительной записке.

Как отмечают авторы инициативы, ночью из-за отсутствия движения общественного транспорта выделенная полоса «остается практически пустой, в то время как соседние полосы могут быть заполнены». По их мнению, при дефиците улично-дорожной сети запрет выезда на «выделенку» в ночное время является «необоснованным и странным». Кроме того, в отдельных ситуациях водители вынуждены сделать маневр на выделенную полосу для объезда препятствия, а также при проведении на полосе их движения ремонтных или уборочных работ, что тоже влечет наложение штрафа.

Авторы законопроекта также указывают, что во многих странах выделенные полосы действуют не круглосуточно, а только когда они нужны.

В связи с этим депутаты предлагают дополнить статью 12.17 КоАП примечанием, в соответствии с которым водитель не привлекается к административной ответственности за выезд на выделенную полосу «в случае движения транспортного средства с 23 часов до 6 часов, а также в случае проведения на полосе движения транспортного средства ремонтных или уборочных работ, необходимости объезда препятствия».

Надо отменить, что данный законопроект был подготовлен еще в ноябре прошлого года, и тогда же документ направили на отзыв в правительство РФ. Кабмин инициативу не поддержал, сославшись на то, что сейчас ПДД допускают возможность применения знака «Полоса для маршрутных транспортных средств» совместно со знаками, уточняющими или ограничивающими его действие.

Москва, Наталья Петрова

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