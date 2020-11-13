«Чтобы впредь не захотелось нарушать закон»: вице-спикер Госдумы предложил вернуть москвичам право, отнятое Собяниным и Ликсутовым

Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, разрешающий водителям движение по выделенным для общественного транспорта полосам в ночное время, а также для объезда препятствий. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев пояснил, что столичным автомобилистам необходимо вернуть право, отнятое у них мэром Сергеем Соболиным и главой департамента транспорта Максимом Ликсутовым.

«Собянин и Ликсутов запретили москвичам движение на автомобилях по выделенным полосам в ночное время и выходные дни, как это было изначально. Мы предлагаем вернуть это право на законодательном уровне, чтобы впредь чиновникам не захотелось нарушать уже закон», – сообщил Лебедев на своей странице в «Фейсбуке».

Законопроект в своем телеграм-канале опубликовал соавтор документа Ярослав Нилов. Парламентарий сообщил, что проект уже направлен в правительство РФ.

Поправку предлагается внести в статью 12.17 КоАП, дополнив ее следующим примечанием: «Водитель транспортного средства не привлекается к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частями 1.1 и 1.2 настоящей статьи в случае движения транспортного средства с 23 часов до 6 часов, а также проведения на полосе движения транспортного средства ремонтных или уборочных работ, необходимости объезда препятствия».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в ночное время выделенные полосы остаются пустыми, в то время, как остальные могут быть заполнены транспортом – поэтому запрет выезда на выделенку ночью «является необоснованным и странным». «Во многих странах выделенные полосы действуют не круглосуточно, а только когда они нужны», – подчеркнула соавторы документа. Сейчас водитель автомобиля получает штраф за выезд на выделенку даже в случае объезда череды снегоуборочных машин, которые перегородили его полосу движения. При этом местные и региональные органы власти не заинтересованы в том, чтобы решить эту проблему, поскольку заинтересованы в получении штрафов за такие нарушения.

Сам Нилов назвал выделенную полосу кошмаром автомобилиста. «Спокойный, не влияющий негативно на безопасность дорожного движения объезд по выделенные таких непредвиденных помех не должен быть поводом для привлечения добросовестных водителей к административной ответственности. За что, собственно?» – подчеркнул депутат.

Ранее департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале сообщил, что с 7 ноября в столице проезд по всем выделенкам будет разрешен только для такси, городского транспорта, велосипедов, машин коммунальных и экстренных служб вне зависимости от дня недели. Штраф за нарушение оставляет три тысячи рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.11.20

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