В России могут подорожать услуги такси

Тарифы на поездки в такси в этом году могут увеличиться на 5-10%. Главная причина роста стоимости перевозок – подорожание автомобильного топлива. Об этом сообщили в Общественном совете по развитию такси.

В некоторых регионах России уже были случаи завышения цен на такси в несколько раз. Так в Приморском крае бензин подорожал на 2-3 рубля за литр, тогда как в среднем по России – на 1-1,5 рубля за литр. В соседнем Хабаровске стоимость поездок повышалась в 2-3 раза из-за дефицита топлива и увеличения его стоимости. Цены на поездки в столице в феврале выросли в два-три раза из-за погодных явлений.

Таксопарки обеспокоены ростом цен на метан и бензин. Есть высокая вероятность, что бизнес может заложить издержки в стоимость тарифов, пишут «Известия». К тому же ощутимое увеличение стоимости метана сильно затормозит переоборудование транспортных средств.

Продолжение роста цен на горюче-смазочные материалы вызовет однозначную реакцию со стороны перевозчиков, предупредили в Общественном совете по развитию такси. В таком случае, по прогнозам экспертов, увеличение тарифов на перевозки может составить 5-10%.

В наступившем году в Федеральную антимонопольную службу уже поступило около 60 жалоб на завышение цен на услуги агрегаторов такси. Больше половины пришлось на середину февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями в разных регионах страны. Основное количество претензий поступило из Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Нижнего Новгорода, Астрахани, Орловской области. ФАС направила запросы агрегаторам такси для изучения обоснованности изменения цен.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.03.21

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