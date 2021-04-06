Страховщиков настаивают на увеличении тарифов ОСАГО для такси

Страховщики совместно с Центробанком и Минфином работают над пересмотром тарифов ОСАГО для такси. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Тарифный коридор и базовые ставки ОСАГО ЦБ пересматривал в сентябре 2020 года. В итоге для большей части частных автовладельцев его расширение составило 10%, для юрлиц – 20%, для такси – 30%.

Один из собеседников издания отметил, что достаточность тарифов особенно просела в сегменте такси, поскольку средняя частота ДТП в нем составляет 31% в год. Стоит отметить, что средняя частота ДТП с участием легковушек, находящихся в пользовании физлиц, составляет 4,3%. Другими словами, треть из тех такси, что сейчас ездит по дорогам, станет участником аварии.

Выплаты по ОСАГО такси у страховщиков на сегодняшний день превышают сборы в этом сегменте на 62% с учетом расходов на ведение дел компаний. Чтобы обеспечить хотя бы нулевую рентабельность, «необходимо поднять тарифы для такси на 60%», указал один из участников рынка. Он также указал, что этот вопрос уже обсуждается участниками рынка с ЦБ и Минфином.

По предварительным оценкам ЦБ, тарифный коридор по страхованию в отношении таксопарка следует урегулировать в сторону увеличения. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отметили, что в ряде таксопарков вероятность ДТП составляет 100%. Повышение тарифов вынудит их владельцев более ответственно подходить к отбору и обучению водителей, что снизит аварийность на дорогах.

Участники рынка такси крайне негативно отнеслись к планам страховщиков, поскольку стоимость полиса для таксиста уже в 10 раз выше, чем для физлица, заявил глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко. По его мнению, повышение тарифов обернется уходом с рынка официальных перевозчиков или существенно повысит стоимость поездок.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.04.21

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